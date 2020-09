Scontro Bernardi-M5S: «Riportate falsità su mulino Forti e Saffi». Il consigliere: «Amministrazione in malafede. Presenterò esposto»

CARRARA – “Durante l’ultimo Consiglio Comunale il consigliere Bernardi ha fatto di nuovo sparate sul mulino Forti e sul Saffi, addossando alla nuova amministrazione, in particolare all’assessore Galleni, la colpa della chiusura dei due centri senza motivi apparenti”. Prosegue lo scontro tra l’amministrazione comunale di Carrara e il consigliere comunale di Alternativa per Carrara Massimiliano Bernardi. “Le risposte avute – afferma il Movimento 5 Stelle – avrebbero dovuto zittirlo e farlo uscire dall’aula per dignità. Invece leggiamo sulla stampa, due giorni dopo, un articolo che riporta pedissequamente quanto da lui detto in Consiglio, come non avesse capito la gravità di quanto gli era stato risposto dall’assessore Galleni. Ma non basta. Oggi leggiamo che Erp, che ha le chiavi e la gestione del Mulino Forti, su segnalazione dell’assessore Galleni, vi ha eseguito un sopralluogo: contrariamente a quanto vaneggiato dal consigliere, i locali risultano in perfette condizioni, con arredi in ordine, senza segni di effrazione o di bivacchi. Il consigliere, che tra l’altro lavora proprio presso Erp, ha quindi riportato in Consiglio Comunale informazioni completamente false, probabilmente perché continua a leggere le veline che gli arrivano da destra e manca (principalmente da destra, dato il suo cambio di casacca) senza mai verificarne il contenuto.

Passiamo poi al centro di aggregazione Saffi. L’assessore gli ha spiegato che, una volta insediati e verificata la situazione del centro, l’amministrazione non ha potuto continuare a farlo frequentare dai bambini perché mancante in accessibilità (le persone con disabilità dovevano essere portate a braccia per scendere nel centro che si trova sotto il livello stradale). Anche risolvendo questo problema rimaneva l’altro, quello delle uscite di emergenza, che da quando era stato chiuso l’accesso su piazza d’Armi si erano ridotte. Davanti a queste problematiche l’amministrazione ha chiuso il centro ed organizzato alcune attività simili in altre sedi. Contestualmente ha avviato studi e progettazioni per il recupero degli accessi su piazza d’Armi, interventi che, fra l’altro, partiranno a breve. Bene, il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle spera che si sia compreso perché l’attuale amministrazione al suo insediamento si è trovata, suo malgrado, a prendere determinate decisioni. La condotta del “buon padre di famiglia” tanto sbandierata da Bernardi, va saputa attuare realmente, non frugando nelle tasche dei cittadini (si ricorda che per la trascorsa gestione di Mulino Forti ERP pretende dal Comune mezzo milione di euro) e facendo esplodere i contenziosi ma arrestando le varie emorragie di denaro, investendo nel recupero. Al Consigliere Bernardi vogliamo suggerire di leggere quanto gli viene inviato e magari verificare le notizie prima di fare altre figure barbine in Consiglio Comunale”.

Immediata la replica del consigliere. “La maggioranza 5 Stelle spara a zero senza sapere quello che dice, agisce come di solito fa quando vota in Consiglio comunale, alza la mano senza capire. Molte volte si fa veramente fatica ad apprendere, comprendere ed dover rispondere alle illazioni infondate degli esponenti grillini di un Movimento che si è autodistrutto da solo per incapacità. Nella fattispecie del “senza tetto e della vergognosa modifica della convenzione con casa Betania cui vanno 175.000 mila euro dei concittadini, inquieta la mancanza di lucida autocritica sulla sua pagina Facebook del Vicesindaco Matteo Martinelli che, in quanto a scivoloni e figuracce ha il guinness dei primati. Se c’ è un politico a Carrara che si deve vergognare, è proprio lui, dopo i drammatici dietrofront sulla “transazione paradiso” e sulla “delibera sospesa della IMM”. Null’altro aggiungono al costruttivo confronto dialettico che si dovrebbe approntare per il bene della comunità.

Per quanto riguarda l’Assessore Anna Galleni – continua – pare di assistere sempre ad una resa dei conti, di recente esplicitata con una fantasiosa accusa sul non rispetto della privacy del senza tetto, del quale il sottoscritto, non ha diffuso alcun dato sensibile, ma riportato i fatti accaduti a conoscenza di tutti. Quanto alla porta lasciata aperta all’ex Mulino Forti, la Galleni ha di nuovo aperto momenti di storia menzoniera sul Mulino Forti, assolutamente fuori luogo. Visto il contesto preferisco non alimentare ulteriormente le polemiche, convinto che presto purtroppo per lei verrà ristabilita la verità. A proposito dei termini utilizzati dall’Assessore in Consiglio comunale, la stessa ha di nuovo ribadito del contenzioso dei 500 mila euro: una menzogna gravissima, in quanto a tutt’oggi non c’è alcuna vertenza e alcun contenzioso aperto tra Comune ed Erp. Non avendo altri scopi, dobbiamo pensare che questa sua posizione pressante sia il frutto di ragionamenti diversi dall’interesse di riaprire alla città la struttura, come qualcuno ben informato sostiene. Per chiarire di nuovo la vicenda si sottolinea e si ribadisce che quando nel 2007 si insediò la prima Giunta Zubbani, al Mulino Forti vi erano già funzionanti sia il Centro Intergenerazionale, allora affidato alla Cgil, che gli uffici dell’Acu trasferiti da Piazza del Duomo, dall’ allora Assessore Pd Martini Carlo della Giunta Conti. Agli atti degli uffici comunali esiste un fascicolo nel quale si evince che, al fine di poter determinare il Contratto d’affitto con Acu e la Convenzione con l’Associazione che gestiva il Centro Anziani, era necessario che Erp presentasse la richiesta di una DIA al Comune per separare i due gli spazi che nelle planimetrie della struttura risultavano essere indivisi. La questione della divisione degli spazi non è stata mai presa in considerazione da Erp, sia con il piddino Argante Mussi prima che con il piddino Luca Panfietti, dopo, tanto che oggi nel 2020 la planimetria della struttura è sempre uguale e cioè indivisa. Inoltre la parte sottostante dell’immobile era stata chiusa e resa inagibile a seguito degli accertamenti di sicurezza dopo l’alluvione del 2003, per cui la metratura utilizzata non era al 100 % dell’immobile, ma la metà, cioè solo quella del piano strada. Per questa situazione ereditata dalla gestione dell’Assessore Carlo Martini non ci sono affitti pagati, perché non era possibile sottoscrivere un contratto regolare, perché non era stata fatta la suddivisione formale degli spazi e lei, Assessore Galleni, lo dovrebbe sapere bene, avendo fatto la consulente al SUNIA per anni.