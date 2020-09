MASSA – La responsabile della Zona Apuana dell’Asl Toscana Nord Ovest, Monica Guglielmi, informa la cittadinanza che, per motivi organizzativi contingenti, il distretto di Villette di Massa resterà chiuso il sabato mattina per tutto il mese di settembre. L’Asl si scusa con gli utenti per il temporaneo disagio.