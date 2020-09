Regionali, una “Tribuna elettorale” online per i candidati. Ecco gli appuntamenti in diretta streaming

CARRARA – Il Comitato Primo Soccorso e Urgenza Carrara, in occasione delle elezioni regionali del 20 – 21 settembre prossimi, ha organizzato una “Tribuna elettorale” in cui saranno presenti i candidati estratti nel sorteggio del 3 settembre scorso appartenenti ai diversi schieramenti. In rispetto alle regole anti-assembramento – comunica il Comitato – gli incontri si svolgeranno unicamente mediante il mezzo telematico con una diretta “streaming” sul Gruppo Facebook del Comitato “Rivogliamo il Monoblocco” e distribuiti in tre date distinte: oggi, lunedì 7 settembre sarà ospite la coalizione di Centro Sinistra a sostegno di Eugenio Giani con le seguenti liste invitate:

– Italia Viva, +Europa (primo candidato estratto: Novoa Claudio);

– Partito Democratico (primo candidato estratto: Sordi Elisabetta);

– Orgoglio Toscano (primo candidato estratto: Della Zoppa Valentina);

– Sinistra Civica Ecologista (primo candidato estratto: Canali Daniele)

Mercoledì 9 settembre sarà ospite la coalizione di Centro Destra a sostegno di Susanna Ceccardi con le seguenti liste invitate:

– Lega (primo candidato estratto: Pieruccini Nicola);

– Fratelli d’Italia (primo candidato estratto: Amorese Alessandro);

– Forza Italia (primo candidato estratto: Colaciccio Orietta);

– Toscana Civica (primo candidato estratto: Nespolo Diego)

Venerdì 11 settembre saranno ospiti le liste degli altri candidati alla carica di Governatore (Galletti Irene, Fattori Tommaso e Catello Salvatore) con le seguenti liste:

– Movimento Cinque Stelle (primo candidato estratto: Benussi Antonio);

– Sì, Toscana a Sinistra (primo candidato estratto: Mulazzini Simona);

– Partito Comunista (primo candidato estratto: Guadagnucci Andrea

Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 18:00. Al fine di garantire assoluta imparzialità di trattamento, l’abbinamento della data alla/e lista/e è avvenuto mediante sorteggio in diretta streaming e regolarmente verbalizzato. Ogni singolo incontro sarà guidato e moderato dalla giornalista Francesca Vatteroni e sarà incentrato su una serie di tematiche che riguardano le molteplici problematiche sanitarie sul nostro territorio.