Ferrovia Pisa-La Spezia: manutenzione da 2,5 milioni. Possibili variazioni per i treni

TOSCANA – Nell’ambito dell’adeguamento e potenziamento infrastrutturale della linea Pisa-La Spezia sono stati programmati interventi al ponte ferroviario sul torrente Bettigna, in località Molicciara nel comune di Castelnuovo Magra (SP), tra Massa e Sarzana. Il cantiere di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sarà operativo in maniera continuativa dalle ore 22 di venerdì 18 settembre alle ore 5 di lunedì 5 ottobre per consentire la sostituzione degli impalcati del ponte ferroviario con moderni impalcati metallici più performanti. Contemporaneamente, durante le interruzioni saranno realizzati lavori di consolidamento del ponte ferroviario sul torrente Isolone, nel comune di Sarzana (SP).

Nelle aree interessate dai lavori verranno eseguiti anche interventi di manutenzione agli impianti di segnalamento e trazione elettrica ed ai binari, oltre al taglio della vegetazione infestante. Le attività vedranno impegnati quotidianamente circa 40 tra tecnici ed operai di RFI e delle ditte appaltatrici e subappaltatrici, con l’ausilio di circa 20 mezzi d’opera. L’investimento complessivo ammonta a circa 2,5 milioni di euro.

Per consentire i lavori durante le attività di cantiere, alcuni treni a lunga percorrenza e regionali in transito sulla linea Pisa-La Spezia modificheranno gli orari o saranno limitati nel loro percorso e sostituiti con autobus. La nuova offerta di trasporto, in vigore per tutta la durata dei lavori, è già consultabile sui canali online e sui sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria.