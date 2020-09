MASSA – L’Anpi ieri mattina ha celebrato l’anniversario della morte di Mario Paolini, partigiano decorato con la medaglia d’oro al valore militare alla memoria caduto a Canevara il 15 settembre del 1944. Giovanissimo nel 1940 era stato chiamato al servizio di leva e all’entrata in guerra dell’Italia fu mobilitato sul Fronte occidentale. Come sergente radiotelegrafista passò all’aeroporto di Elmas e, di qui, in Russia. Una volta rimpatriato nel marzo 1943, raggiunse la sua città e subito si impegnò nell’organizzazione dei primi gruppi di partigiani apuani. A metà settembre del 1944 si offrì per un rischioso attacco contro un reparto tedesco che aveva dato alle fiamme il paese di Canevara dove il “Fulgido esempio di ardimento” – come recita la medaglia che gli è stata conferita – trovò la morte. A partecipare alla cerimonia in ricordo del partigiano, ieri mattina c’era anche l’assessora Veronica Ravagli, che ha sottolineato l’importanza «oggi più che mai di ricordare cose accadute nel passato», e il consigliere regionale uscente, nonché candidato alle elezioni regionali, Giacomo Bugliani: «Non è possibile rimediare alla barbarie nazifascista – ha detto Bugliani, oratore ufficiale della cerimonia organizzata dall’Anpi – ma è possibile recuperare la memoria». Sulla vita di Mario Paolini, l’Associazione nazionale dei partigiani annuncia l’imminente uscita di un fumetto a cura dell’artista Giulio Peranzoni. Tra le prossime iniziative in calendario c’è la cerimonia in ricordo del partigiano Aldo Salvetti, in programma il 19 settembre.