Passaporto online, la Questura estende l’utilizzo dell’Agenda elettronica

MASSA-CARRARA – Con il miglioramento della situazione emergenziale causata dal rischio contagio da Covid-19, e il conseguente graduale allentamento delle misure di contenimento del contagio e la tendenziale ripresa delle attività ordinarie in attuazione della c.d. “Fase 3” stato implementato, da parte dell’Ufficio Passaporti della Questura il sistema di “agenda passaporti online” per il rilascio del passaporto, che prevede una procedura di prenotazione on-line per la presentazione dell’istanza e l’avvio della procedura prevista.

Il servizio, che sinora era stato riservato ai residenti nei comuni della Lunigiana, notoriamente distanti dalla sede della Questura, è ora accessibile a tutti i residenti in provincia, per quel che concerne la prenotazione on-line, e prevede la possibilità per l’utente di prenotare l’appuntamento semplicemente visitando il link: https://www.passaportonline.poliziadistato.it. Questura di Massa Carrara per la presentazione dell’istanza di rilascio presso lo sportello di ricezione utenza, consentendo in tal modo un contingentato afflusso dei cittadini ed il disbrigo della procedura eliminando inutili attese allo sportello ed il rischio di assembramenti.

Il servizio di prenotazione on-line è attivo 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11, mentre nella giornata di martedì è possibile effettuare le prenotazioni anche nel pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 17.

Analogamente, per il ritiro del passaporto, che avverrà nei termini previsti dalla normativa in vigore, (entro i 15 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza) l’utente potrà utilizzare l’appuntamento telefonico al numero: 0585-494525 dalle ore 12.00 alle ore 13.30 di tutti i giorni, oppure, qualora in possesso di indirizzo di posta elettronica, richiedere di essere informato per il ritiro tramite comunicazione via e-mail indicando direttamente sul modulo presente in Agenda Passaporto, il proprio indirizzo di posta elettronica. Lo sportello per il ritiro del documento, nel rispetto delle procedure indicate, è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 12, ed il martedì dalle ore 17 alle ore 18.

Ogni emergenza, opportunamente segnalata contattando l’utenza indicata, verrà prontamente valutata dal personale dipendente che provvederà a soddisfare le esigenze rappresentate, nel più breve tempo possibile. Per le dichiarazioni di accompagno dei minori di anni 14, si potrà seguire analoga procedura.