La prefettura oscura Benedetti «Abusivi i manifesti elettorali»

MASSA – II Comune di Massa deve provvedere a oscurare i manifesti elettorali di Stefano Benedetti affissi «negli spazi designati alla propaganda elettorale ma non ancora definiti dalla delibera comunale». Lo stabilisce la richiesta ufficiale del Vice Prefetto di Massa Carrara intervenuto dopo aver ricevuto una denuncia da parte di Rifondazione Comunista. Il partito aveva infatti inviato una mail proprio mercoledì, tramite Posta elettronica certificata, in cui rilevava la presenza dei manifesti del candidato di Forza Italia alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre su alcune plance, ad esempio quelle in via Fratelli Rosselli vicino al parco pubblico: «II tribunale – scrivevano – ha comunicato al nostro partito che in relazione al ricorso al Tar effettuato dalla lista Roberto Salvini l’estrazione dell’ordine delle liste è stato fatto solo ieri (quindi nella giornata di martedì ndr) e di conseguenza anche l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale non è stata ancora definita. Al momento non è stata ancora fatta la delibera di assegnazione degli spazi elettorali». E senza quell’atto, come rileva il Vice Prefetto nel documento inviato al Comune di Massa, non possono essere apposti i manifesti elettorali che devono quindi essere oscurati o rimossi dallo stesso palazzo civico.