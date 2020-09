Boom di contagi a La Spezia, all’origine del focolaio una festa di Ferragosto

CARRARA – Da un cluster rilevato il 15 agosto è nato un “sottocluster” che continua a macinare numeri. Si tratta del focolaio individuato a Carrara dall’Asl Toscana Nord Ovest lo scorso Ferragosto, quando si sarebbe tenuta una festa privata tra cittadini originari della Repubblica Dominicana che avrebbe dato inizio alla diffusione del Covid-19.

Incurante dei confini amministrati, il virus si sarebbe espanso fino alla regione Liguria, dove oggi si contano quarantacinque nuovi positivi nella sola provincia di La Spezia. Il presidente della vicina regione, Giovanni Toti, ha in queste ore emanato un’ordinanza che impone l’obbligo di indossare sempre la mascherina.

Sempre in queste ore è stata pubblicata la notizia di alcuni contagiati che inizialmente sembravano essere collegati ad un nuovo focolaio apparso dopo una festa che si sarebbe tenuta a Carrara. Nel merito, la Asl Toscana Nord Ovest chiarisce che si tratta del cluster già rilevato e circoscritto nei giorni successivi al ferragosto. “Infatti, sono circa 50 i cittadini positivi che sono stati, nel tempo, presi in carico dal dipartimento di prevenzione – scrive l’azienda sanitaria – che già dalla metà del mese di agosto, sta monitorando l’andamento dei contagi e, per evitare l’espandersi dell’epidemia, ha predisposto anche lo spostamento di alcuni pazienti in alberghi sanitari o cure intermedie. Al momento non risultano feste con migliaia di partecipanti ma, sempre il 15 agosto, una festa ben più ristretta e privata, tra cittadini della stessa nazionalità”.