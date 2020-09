Salotti d’Autore, la rassegna si chiude con “Odissea. L’uomo ritrovato” di Stella Tramontana

CARRARA – Si chiude sabato 5 settembre, con la presentazione de “Odissea. L’uomo ritrovato” di Stella Tramontana, la rassegna “Salotti d’Autore. Gli autori presentano i loro libri”, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Carrara, con la collaborazione della Biblioteca Civica e delle librerie Bajni, Mondadori Bookstore e Nuova Avventura. L’inizio è previsto per le 21 nel giardino di Palazzo Binelli in via Verdi 7 a Carrara, grazie all’ospitalità della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. L’ingresso è libero: nel rispetto delle norme anti Covid-19, i posti sono contingentati ed è necessario prenotare telefonando all’infopoint in piazza Matteotti a Carrara, al numero 335/7122636, sabato, dalle ore 10.00 alle 12.30.

A dialogare con l’autrice Stella Tramontana, alla prima presentazione del suo primo libro, ci sarà Elena Santagata, dottoranda di italianistica presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Il compito di dare voce ai personaggi, è affidato, invece, all’attore teatrale Emanuele Cucurnia. Insieme condurranno il pubblico in un viaggio nel mito greco, dove è bello perdersi tra i desideri degli uomini e ritrovarsi nei sogni degli dèi.