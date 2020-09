Porta a porta: conclusa la rimozione delle isole ecologiche da Avenza

CARRARA – Gli operatori di Nausicaa Spa concluderanno entro la giornata di oggi le operazioni di rimozione delle isole ecologiche nella zona storica di Avenza, dove lo scorso 1° luglio è stato avviato il servizio di raccolta differenziata porta a porta. I cittadini dunque hanno avuto quasi otto settimane di tempo per abituarsi al nuovo sistema e allenarsi alla differenziata, prima della rimozione dei cassonetti: «Si tratta di un passaggio molto importante – commenta il presidente di Nausicaa, Luca Cimino – per aumentare sempre più la qualità della raccolta dei rifiuti. La risposta dei cittadini all’introduzione del servizio è stata positiva, come dimostrano le percentuali di ritiro dei kit che superano l’80% in tutte le zone. Confidiamo che questo trend positivo prosegua anche a seguito della rimozione delle isole ecologiche».

L’auspicio di Nausicaa è che la scomparsa dei cassonetti contribuisca a stroncare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti che spesso avveniva proprio in quelle aree, creando discariche abusive. «Ricordo che per gli ingombranti i cittadini hanno a disposizione due servizi gratuiti: il ritiro a domicilio o il conferimento alla Ricicleria di via Berneri» prosegue il presidente Cimino. Inoltre l’azienda ricorda che gli eventuali conferimenti fuori zona saranno oggetto di controlli e sanzionati.

Per quanto riguarda invece le procedure di differenziazione, i “neofiti” possono contare su Junker (scaricabile su dispositivi iOS e Android) una app che permette di scansionare il codice a barre del prodotto o dell’imballaggio e ricevere suggerimenti su dove conferirli. Junker offrire inoltre la possibilità all’azienda e al Comune di comunicare direttamente molte altre informazioni: ubicazione dei punti di raccolta, percorsi, calendari del porta a porta, indicazioni per i rifiuti speciali, e quant’altro.

Nausicaa ricorda infine che il calendario della raccolta porta a porta, è scaricabile sul sito www.nausicaacarrara.it. E, per tutte le altre informazioni sui servizi, è possibile seguire la pagina Facebook Nausicaa Spa o chiamare il numero verde 800 015 821.