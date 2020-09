BORGO VAL DI TARO – Sette travate metalliche – per complessivi 350 metri di lunghezza – sollevate con l’ausilio di martinetti idraulici e gru, 50 tecnici e 25 mezzi d’opera al lavoro per oltre un mese, un investimento di circa 3 milioni di euro. Sono alcuni numeri dell’intervento realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) a Borgo Val di Taro, sulla linea Parma – La Spezia.

Oggetto dei lavori è stato il viadotto ferroviario sul fiume Taro: 7 campate in travate metalliche reticolari lunghe 50 metri ciascuna, appoggiate su pile e spalle in muratura alte circa 18 metri. Proprio le pile di appoggio sono state al centro dell’intervento. Per consentirne la manutenzione straordinaria e il consolidamento RFI ha prima rimosso binari e traversine dalle travate, poi sollevate una alla volta con l’impiego di martinetti idraulici e gru per liberare le pile e consentire l’intervento dei tecnici. Al termine dei lavori, ancora grazie all’impiego di gru e martinetti, le travate sono poi state riappoggiate sulle pile e binari e traversine riposizionati.