Il Volto della Speranza riprende l’attività di consulenza nutrizionale

MASSA-CARRARA – Da settembre l’associazione Il Volto della Speranza riprenderà a finanziare l’attività di consulenza nutrizionale nel Day hospital oncologico di Carrara, Fivizzano e Pontremoli, attività interrotta a febbraio a causa dell’emergenza covid.

L’attività di consulenza verrà effettuata dalla dr.ssa Roberta Tartarini, biologa nutrizionista in libera professione, che collabora da molti anni con l’associazione.

La presidente dell’associazione Roberta Crudeli, assieme al Consiglio Direttivo, hanno voluto la ripresa dell’ambulatorio, in quanto la nutrizione rientra nella prevenzione e nel percorso di cura del paziente oncologico.

Il ruolo della nutrizione nel paziente oncologico è quello di garantire il benessere dell’individuo, contenendo la perdita di peso, la malnutrizione o aiutandolo nella perdita del peso in eccesso. Inoltre un ruolo estremamente importante riguarda gli effetti avversi delle terapie (nausea, perdita del gusto, stanchezza, aumento del peso) per i quali un approccio nutrizionale corretto può essere di grande aiuto.

La malnutrizione in oncologia è un problema ricorrente, che può anche degenerare in cachessia neoplastica e che va quindi individuato precocemente. La malnutrizione ha un’accezione ampia e può essere intesa come eccesso/difetto proteico, carenza di micronutrienti, eccesso di grassi saturi e zuccheri raffinati e consumo abituale di alimenti ad alto contenuto energetico e basso valore nutrizionale, caratteristiche che sono in genere associate a maggiore appetibilità e che rendono quindi questi alimenti ben accetti da coloro che hanno difficoltà nell’alimentarsi oppure scelti per il loro ruolo compensatorio in una situazione di disagio psico-emozionale quale la malattia oncologica.

La nutrizione in campo oncologico, e con essa l’integrazione personalizzata, vengono sempre più riconosciute come fondamentale supporto per svariati aspetti clinici, ma in primis, per dare sostegno ed evitare gli effetti indesiderati delle terapie classiche come chemioterapia, radioterapia, ormonoterapia e immunoterapia.

In alcuni tipi di tumore, inoltre, le terapie oncologiche possono dare aumento di peso e ciò è frequente nelle donne con tumore al seno che spesso vanno incontro a sovrappeso o obesità. Il sovrappeso rappresenta un fattore prognostico sfavorevole per il tumore alla mammella ed inoltre aumenta anche il rischio di recidiva.

Ricordiamo che Il Volto della Speranza da molti anni si occupa del supporto ai pazienti oncologici di Massa Carrara e di molte altre attività dedicate alla cura e alla prevenzione dei tumori grazie soprattutto al contributo dei concittadini che dal 1982 supportano l’Associazione che ha permesso di sostenere gli ospedali e il personale sanitario della nostra provincia durante l’emergenza Covid con l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e inoltre a luglio 2020 è stato donato al Centro di Radiologia Senologica di Carrara, diretto dalla dr.ssa Chiara Iacconi, un ecografo di ultima generazione acquistato con la collaborazione della Fondazione Marmo.