Referendum, il comitato del No: «Un taglio che modifica la sostanza della Costituzione»

MASSA – CARRARA – A Massa-Carrara cresce il fronte del No al referendum costituzionale che si svolgerà il 20 e il 21 settembre in concomitanza con le elezioni regionali. La scorsa settimana in provincia è nato un comitato che raccoglie le voci contrarie al taglio dei parlamentari, e invita il fronte del sì a farsi avanti per un dibattito pubblico. «Il Comitato – spiega il referente Riccardo Bellè – nasce dal desiderio di difendere la nostra Costituzione nei suoi valori antifascisti, antirazzisti e democratici. La riforma approvata dal Parlamento modifica in maniera sostanziale la natura della Costituzione, pensata come uno strumento per garantire, dopo la dittatura fascista, una reale partecipazione di tutti gli strati della popolazione alla vita politica del paese. La riduzione del numero dei parlamentari, che comporta una riduzione di costi molto limitata (circa 80 milioni di euro, pari allo 0,007 % della spesa pubblica totale), provoca invece una diminuzione drastica della rappresentanza democratica dei cittadini. Noi pensiamo invece che sia necessario migliorare questa rappresentanza e diminuire la distanza fra paese e Parlamento». A partecipare alla presentazione del progetto, anche Marco Alibani e Piero Marchini di Rifondazione Comunista e Fernando Sanguinetti e Nino Ianni dell’Anpi. «Tagliare i parlamentari servirà solo a chi vuole fare in modo che i poteri forti della tecnocrazia, che già controllano gran parte della politica, abbiano gioco facile nel aumentare è – ulteriormente la loro influenza – continua Bellè – portando a Parlamenti sempre più omogenei e nei quali la diversità di vedute, soprattutto su alcuni temi, siano pari a zero. Se si voleva dare un segnale di diminuzione dei costi si poteva tagliare lo stipendio dei parlamentari senza diminuirne il numero. Ma in realtà ciò che si vuole tagliare è la rappresentanza democratica in un progetto di riforma in senso verticistico ed elitario».