Manifestazione a Roma dei docenti precari: «No agli insegnanti usa e getta»

ROMA -Oggi, mercoledì 2 settembre, si è svolto il primo raduno nazionale degli insegnanti precari al quale ha partecipato una delegazione della provincia di Massa-Carrara del gruppo “Equi_librio Precario”. Alle 10.30 si è tenuto un sit in davanti a Montecitorio e nel primo pomeriggio alle 14 sotto al Ministero dell’istruzione.

“L’iniziativa di Roma di oggi – spiegano – manifesta il nostro disagio di docenti della scuola italiana: siamo più di duecentomila, almeno settantamila con una esperienza pluriennale, anche da più di trentasei mesi, inutile ricordare la normativa europea … E come se non bastasse, il Dl rilancio, convertito in legge, prevede che 50.000 lavoratori possano essere licenziati, vedendo il loro contratto essere risolto per giusta causa in caso di sospensione delle attività didattica per Covid-19, senza alcun diritto di indennizzo e/ o sussidi di disoccupazione. Non siamo ‘docenti usa e getta’ idonei al lavoro fino a giugno, e riutilizzabili di nuovo a settembre. Perfetti durante la presa di servizio: le competenze richieste nell’anno scolastico sono identiche a quelle dei titolari di ruolo, ma al momento dei concorsi non andiamo più bene, la nostra competenza scompare…e siamo considerati alla stregua di i neolaureati che non conoscono minimamente la scuola, se non per ricordi propri vissuti qualche anno prima di laurearsi… E ancora una volta ripiombiamo nel nostro stato di Equi_librio Precario”.