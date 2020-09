CARRARA – “Imm Carrara Fiere Spa muore, un’enorme sconfitta per tutti”. Manifestazione dei lavoratori della Imm fuori da palazzo civico a Carrara, in occasione dell’inizio del consiglio comunale. Cgil, Cisl e Uil in una nota definiscono “una sconfitta per tutti” la vertenza che vede coinvolti i lavoratori della società che proprio oggi chiederanno di potersi confrontare con il consiglio comunale.

“Una sconfitta per i dipendenti, che perdono il posto di lavoro dopo aver evidenziato per anni alla Dirigenza le forti criticità rispetto a molte delle scelte fatte, chiedendone ragione; quelli che si sono esposti maggiormente sono stati demansionati e mobbizzati. Per il territorio, che senza le fiere perderà sempre più visibilità e occasioni di positive ricadute economiche offerte dalla presenza di espositori e visitatori. Per i fornitori, che non vedono un euro dal 2019. Per la Politica tutta, che si è dimostrata incapace di scegliere amministratori e dirigenti degni di questo nome; ricordiamo che i maggiori Soci di IMM sono il Comune di Carrara, con il 40,82% delle azioni e la Regione Toscana col 36,40%. Per il settore marmo nel suo complesso, perché troppi hanno perso a beneficio di pochi”.

Alle istituzioni chiedono: “Quali risultati ha prodotto il Management attuale? A tutt’oggi, 2 settembre 2020, non si conosce il bilancio 2019: a quanto ammontano le perdite della Società e come ci si è arrivati? Dov’erano tutti quelli che dovevano vigilare, CdA, Comune di Carrara e Regione Toscana e perché non l’hanno fatto, accontentandosi di credere sulla parola ai fantasiosi progetti e ai mai realizzati “Piani di rilancio” della Società?”.