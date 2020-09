Un video dei bimbi del centro estivo per salutare l’estate appena trascorsa

MONTIGNOSO – «Siamo contenti, questo servizio non solo ha fornito un supporto alle famiglie montignosine ma ha fatto riscoprire la bellezza di stare insieme ai nostri bambini dopo i momenti terribili causati dell’emergenza da Covid-19», sono le prime parole dell’Assessore Giorgia Podestà al termine dei Centri Estivi e dell’Asilo Nido del Comune di Montignoso.

Più di novanta i bambini e le bambine che hanno partecipato al servizio conclusosi proprio in questi giorni, «e altri venti quelli coinvolti all’interno dell’asilo – spiega l’Assessore – un sincero ringraziamento a tutti i nostri giovani operatori che hanno seguito i piccoli con giochi all’aria aperta, al mare e con laboratori ludico didattici incentrati proprio sull’importanza dell’ambiente e dell’esercizio fisico, ma soprattutto per averli fatti divertire insieme, e questa credo sia un’esperienza bellissima».

Tutte le attività sono state realizzate all’interno dei plessi scolastici di Montignoso e alla spiaggia libera comunale Green Beach di Cinquale, dividendo i bambini in piccoli gruppi a secondo dell’età e grazie al settore Lavori Pubblici, presso le scuole, sono stati creati dei gazebi in legno per permettere uscite all’aperto in completa fruibilità. «Un ringraziamento anche agli operatori che si sono occupati continuamente della sanificazione degli spazi e dei giochi, grazie al loro impegno tutto si è potuto svolgere in piena sicurezza» conclude Podestà.

«Le parole importanti dell’alfabeto sociale sono capacità, rete e integrazione – afferma la Responsabile Nadia Bellè – i centri e l’asilo sono stati la sintesi perfetta di “welfare attivo”. Da un lato i bambini hanno trovato un’offerta ludico-ricreativa per trascorrere l’estate in divertimento, dall’altra molti giovani operatori e operatrici hanno trovato un impiego che ha consentito a tutti loro di acquisire ulteriori nuove competenze».

Ecco tutti gli operatori della UISP Solidarietà Massa Carrara che hanno partecipato ai centri estivi: Enrico Maestrelli, Noemi Bondielli, Jessica Ramagini, Lucia Bertocchi, Lucia Bonci, Selene Casali, Tamara Della Bona, Cristina Fialdini, Luca Fiorilli, Rebecca Francesconi, Francesca Gatti, Nicola Gatti, Lisa Gentili, Benedetta Gianfranceschi, Giulia Luisi, Natacha Marchini, Luca Menconi, Tatiana Mosti, Samantha Narducci, Nicol Peaquin, Tanya Piagentini, Giulia Tonelli, Ilaria Baria, Ilaria Della Bona, Morena Manfredi, Alessia Pinna, Catia Epifani, Sabrina Coli.