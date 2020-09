Il nuovo prefetto agli apuani: «Dedicherò ogni energia nell’assolvimento delle mie funzioni»

MASSA- CARRARA – Claudio Ventrice, il nuovo prefetto della nostra provincia, nominato lo scorso mese, scrive una lettera rivolta ai cittadini apuani che riportiamo qui di seguito.

Nel momento in cui mi accingo a svolgere le funzioni di Prefetto di Massa-Carrara, desidero rivolgere il mio più cordiale saluto ai Cittadini di questa provincia, agli onorevoli Parlamentari, ai Presidenti della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale, alle Autorità civili, militari e religiose, alla Magistratura, alle Forze dell’Ordine, agli Amministratori della Provincia e dei Comuni, alle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, al mondo economico, culturale, del volontariato cd agli organi di informazione. All’inizio di questa esperienza di lavoro, che mi onoro di proseguire in terra apuana, avverto l’onere e la responsabilità di dover operare in una provincia dalle nobili tradizioni ricche di esemplare civiltà e operosità. Sono questi valori a darmi certezza che, nell’espletamento delle mie funzioni, potrò sempre contare su una producente e sinergica comunità di intenti, per quel principio di leale collaborazione tra Enti ed Istituzioni necessario per meglio affrontare le realtà sociali ed economiche del territorio, in sintonia con gli interessi delle popolazioni locali, in favore delle quali tutti i livelli istituzionali sono tenuti a dar prova e conto della loro attenta ed efficiente attività di servizio. In questa ottica, dedicherò ogni energia nell’assolvimento delle mie finzioni di coordinamento e di raccordo, al fine di garantire ogni possibile soluzione delle problematiche che maggiormente stanno a cuore alla collettività locale, certo di incontrare il suo generoso sostegno. Con vivissima cordialità. Claudio Ventrice



LA BIOGRAFIA

Nato a Tropea (VV) il 18 agosto 1961, coniugato con una figlia, ha svolto nel corso della carriera i seguenti incarichi dirigenziali:

Dal 6 aprile 1989 al 3 ottobre 2010 ha svolto servizio presso l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Torino. In detto periodo ha ricoperto importanti incarichi quali quello di Commissario Straordinario nei Comuni di Rosta, Valperga, Castelnuovo Nigra, San Mauro Torinese, Salerano e Cavour.

E’ stato inoltre Dirigente delle seguenti Aree: Ordine e Sicurezza Pubblica, Protezione Civile, Immigrazione, Ricorsi al Codice della Strada e Depenalizzazione.

Nel 1995 è stato nominato componente del Comitato Regionale di Controllo sugli atti della Provincia e dei Comuni (Co.Re.Co).

In data 2 giugno 2010 ha ricevuto l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al “Merito della Repubblica Italiana” con Decreto del Prefetto di Torino.

In data 4 ottobre 2010 è stato nominato Vice Prefetto Vicario presso l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Biella dove ha prestato servizio fino al 10 giugno 2012.

Presso la Prefettura di Biella ha ricoperto l’incarico di Reggente a Prefetto dal 26 giugno 2011 al 29 agosto 2011.

In data 27 febbraio 2012 è stato nominato Presidente della Commissione d’Inchiesta per l’accesso agli atti per il Comune di Torre del Greco (NA) con decreto del Prefetto di Napoli.

In data 11 giugno 2012 è stato nominato Vice Prefetto Vicario presso l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Novara.

Dal 1990 a tutt’oggi svolge l’incarico di Presidente della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Ha svolto le funzioni di Commissario Straordinario presso il Comune di Rovigo dal giugno 2014 al luglio 2015.

Da giugno 2015 ad ottobre 2015 ha collaborato presso il Centro Operativo Misto di Expo Milano 2015 in qualità di Componente.

Dal gennaio 2016 al 5 giugno 2016 ha svolto le funzioni di Commissario per la fusione dei Comuni di Lessona e Crosa.

Dall’aprile 2016 a tutt’oggi ricopre l’incarico di Presidente Coordinatore della Commissione Richiedenti Asilo – Sezione di Novara.

Dal maggio 2019 al maggio 2020 ricopre l’incarico di Reggente dell’Area IV (Diritti Civili, Cittadinanza, Immigrazione e Asilo) presso la Prefettura-U.T.G. di Novara.

Dal 13 febbraio 2020 ricopre l’incarico di componente della Commissione straordinaria ex art. 143 T.U.E.L. per la gestione del Comune di Saint Pierre (AO).

In data 17 agosto 2020 è stato nominato Prefetto presso l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Massa Carrara.