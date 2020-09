Confesercenti: «Vicini alla famiglia delle due sorelline tragicamente decedute»

MASSA – Nel giorno del lutto cittadino anche Confesercenti Toscana Nord si è voluta stringere alla famiglia delle due sorelline tragicamente decedute. E’ il presidente di Massa Paolo Arpagaus ad esprimere il cordoglio dell’associazione. “Di fronte ad una tragedia del genere non rimane che il silenzio – ha dichiarato – è la grande vicinanza ai familiari che hanno visto strappare i loro affetti in un periodo che doveva essere di gioia per le vacanze estive”.

Arpagaus non vuole però dimenticare il titolare del campeggio. “Siamo vicini, ovviamente, anche ad Amilcare Dal Pino, nostro socio, titolare del camping Verdemare di Marina di Massa. Comprendiamo il suo stato d’animo – conclude il presidente Confesercenti Massa – per una tragedia sicuramente frutto di un evento eccezionale ed

imprevedibile nella sua devastante portata. Siamo a sua disposizione per ogni necessità”.