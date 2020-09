MASSA-CARRARA – Sulle zone pianeggianti e costiere cielo sereno o poco nuvoloso per sottili velature; banchi di nebbia nelle prime ore sul fondovalle della Lunigiana. Durante il pomeriggio formazione di nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi, specialmente tra Appennino ed Alta Lunigiana dove potranno verificarsi brevi ed isolati acquazzoni (segnatamente sul Pontremolese). Ampi rasserenamenti ovunque a fine giornata.

Temperature: minime in sensibile diminuzione, molto fresco al primo mattino specie in Lunigiana a fondovalle; valori diurni stazionari o in leggera ripresa in pianura. Zero termico a 3000 metri.

Venti: deboli dai quadranti occidentali con locali rinforzi durante le ore pomeridiane.

Mare: mosso ma con tendenza ad attenuazione del moto ondoso.