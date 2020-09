Carrara, torna il servizio nidi: da quest’anno attività fino alle 19 e anche il sabato

CARRARA – Con l’inizio di settembre riprende come di consueto il servizio nidi che da quest’anno è stato potenziato, con un’offerta educativa fino alle 19 e anche il sabato. «Si tratta di un risultato non scontato viste le numerose novità e prescrizioni imposte dalla normativa anti Covid-19, che prevedono diverse limitazioni alle attività. Ringrazio il personale comunale che si è impegnato per rispettare i tempi» ha commentato il sindaco Francesco De Pasquale.

Il primo cittadino evidenzia che «il servizio riparte dunque nei tempi consueti e nel rispetto delle prescrizioni grazie ai piani anti-contagio appositamente predisposti dagli esperti del Comune di Carrara e anche alla luce dell’esperienza positiva maturata durante i campus estivi organizzati in collaborazione con Nausicaa Spa. In particolare, nell’ambito delle prescrizioni anti-covid, ogniqualvolta sarà possibile verranno organizzate attività all’aperto anche grazie ai nuovi giochi acquistati dal Comune e in fase di consegna in tutte le sedi che ospitano i nidi».

Ma la novità più importante di quest’anno è che, per andare incontro alle famiglie, gli orari del servizio sono stati ampliati: dal lunedì al venerdì, l’attività educativa proseguirà per alcuni giorni della settimana da concordare con le famiglie oltre le 17 e fino alle 19 e i nidi resteranno aperti anche il sabato mattina 7.30-12.30.

Per dettagli e informazioni è possibile consultare la pagina dedicata del sito del comune di Carrara all’indirizzo http://web.comune.carrara.ms.it/pagina2040_iscrizione-asilo-nido-comunale.html o rivolgersi all’Ufficio Nidi ai numeri 0585 641448/0585 641456