MASSA – I proprietari del condominio di piazza Santa Settimina 8/9 lesionato irrimediabilmente e sgomberato dopo il cedimento dell’antistante strada comunale di via delle mura nord del 27 maggio 2020 sono seriamente preoccupati per le loro sorti. «Da oltre 3 mesi – affermano i proprietari – siamo fuori dalle nostre abitazioni e dai fondi commerciali sottostanti senza che oggi il Comune abbia dato risposte sulle cause e soprattutto certezze per il futuro. Condividiamo con il Comune le preoccupazioni per il crollo della struttura e infatti ci siamo già resi disponibili ad autorizzare l’Ente a che si proceda prima possibile alla demolizione, tuttavia vi è il serio timore che una volta demolito il condominio e tolto lo scempio che abbiamo subìto il Comune non dia le risposte sperate in tempi accettabili, costringendo i condomini, che hanno dimostrato di essere oltremodo disponibili e civili, ad imbarcarsi in cause lunghe e costose, privati nel frattempo della loro casa».

«È un condominio – proseguono i proprietari – che rappresenta uno spaccato della società e che vede anziani coniugi che sono stati costretti a lasciare la casa abitata da oltre cinquant’anni, con tutti i loro effetti e i loro ricordi, e che oggi per il trauma subìto sono anche separati perché la più fragile della coppia che ha avvertito maggiormente il disagio è ora ricoverata all’ospedale. C’è poi un giovane che aveva scelto quel condominio come la casa della propria vita e che si era indebitato per acquistare l’appartamento e ristrutturarlo e ora si trova con un mutuo da pagare e senza casa; ci sono le proprietarie di una antica forneria che erano prossime alla vendita insieme agli eredi di altro appartamento che è stato lesionato in concomitanza con la morte dell’originaria proprietaria e che ora si sentono il dovere di chiedere il ristoro per un bene tanto caro alla loro congiunta».

«Dietro al condominio ci sono quindi vicende umane di donne e di uomini che il crollo della strada si è portato con sé, modificando, per alcuni, in modo irrimediabile il futuro e a cui il Comune dovrà rispondere non solo in linea con i principi di diritto ma anche con l’etica. Queste donne e questi uomini – concludono questi cittadini – si aspettano in questi giorni fattive risposte dal Comune che se non arriveranno come sperato dopo oltre 3 mesi dai fatti, nonostante quindi sia stato offerto tutto il tempo necessario per le verifiche e le trattative, li costringeranno a riflettere sulle reali intenzioni dei loro contraddittori».