MASSA-CARRARA – Durante la notte e fino al primo mattino ancora marcata instabilità con piogge e rovesci a carattere temporalesco, localmente di forte intensità soprattutto in prossimità delle Apuane; entro il pomeriggio miglioramento con residui deboli fenomeni che tenderanno ad isolarsi sui crinali di Appennino ed Apuane per poi esaurirsi mentre schiarite si estenderanno dal mare verso la costa e la bassa Lunigiana, più ampie in serata.

Temperature: in sensibile calo soprattutto le massime, con clima fresco e ventoso. Zero termico a 3400 metri.

Venti: in rotazione a Sud-Ovest (Libeccio), ancora sostenuti con raffiche a metà giornata specie sulla costa.

Mare: molto mosso con possibile moderata mareggiata dal pomeriggio lungo il litorale apuo-versiliese.