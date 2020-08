MASSA-CARRARA – Mascherina in classe sì o no? Non si placa il dibattito a livello nazionale sulle tante regole che sarà necessario adottare per un rientro a scuola in serenità. Se proseguono gli incontri e le conferenze dei servizi, per vederci più chiaro, rimane in sospeso l’utilizzo delle mascherine in classe. Una questione questa tiene aperto il dibattito a livello nazionale e sulla quale però non ci sarebbe ancora una decisione definitiva.

Ansa riporta anche alcune proposte dei governatori nel caso si imponesse la necessità dell’utilizzo delle mascherine anche in classe per gli studenti, laddove non fosse possibile il distanziamento: si potrebbe valutare l’utilizzo dei dispositivi di protezione in maniera differenziata a seconda delle situazione e dei territori, attraverso specifici parametri di riferimento che potrebbero essere variabili a seconda degli indici di contagio e di eventuai focolai. Su questo aspetto si pronuncerà il Comitato Tecnico Scientifico nei prossimi giorni. In generale, le Regioni si dicono contrarie all’uso delle mascherine in classe laddove fosse consentito il distanziamento e che fossero utilizzate solo negli spostamenti e nei locali comuni.

Adesso tocca agli apuani dire la loro: voi cosa ne pensate dell’utilizzo delle mascherine anche in classe? Siete favorevoli oppure contrari? Rispondete al sondaggio della Voce Apuana e se volete condividere con la redazione il vostro pensiero scrivete a: redazione@voceapuana.com