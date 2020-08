MASSA – CARRARA – Tempo perturbato con molte nubi associate ai primi rovesci prefrontali in mattinata, più probabili su Alta Lunigiana e zone al confine con la Liguria; deciso peggioramento da metà pomeriggio e soprattutto in serata e nottata con fenomeni in estensione a tutta la provincia ed in intensificazione, a prevalente carattere temporalesco anche di forte intensità (accompagnati da frequente attività elettrica, raffiche di vento e localmente grandine).

Temperature: stazionarie o in incipiente diminuzione nei valori diurni, più avvertibile su zone interne e montane.

Venti: da Sud Sud-Est inizialmente moderati o tesi, in rinforzo dal pomeriggio con raffiche di Scirocco localmente forti specie lungo il litorale e sui crinali; possibili inoltre violenti colpi di vento durante i temporali.

Mare: mosso, tendente a molto mosso dal pomeriggio soprattutto al largo.