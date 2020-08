Movida a Marina di Carrara, Azione contesta il video del trapper Geno

MARINA DI CARRARA – Il video del trapper Geno, che parla dei fatti di Marina di Carrara di sabato scorso, fa discutere la sezione di Carrara del partito di Calenda Azione: “Proviamo anche noi disgusto per video “Euro” del giovane Geno (Regia di Luca Guanci; produzione Flexin Media Team) – commenta Paolo Bardi di Carrara in Azione – così come i nostri avversari politici intervenuti in proposito. Le dichiarazioni di “fraintendimento del messaggio” rilasciate del trapper non ci convincono perché stimolano l’emulazione dei comportamenti piuttosto che l’educazione.

Noi non vediamo “l’immigrato” come un nemico e proponiamo percorsi di integrazione diversi da quelli dei

partiti “considerati di centro-destra”. Azione sostiene lo “jus culturae”, perché chi cresce e vive in Italia

studiando Leopardi, Manzoni, Mazzini, Garibaldi e magari apprezza le poesie di Montale e Quasimodo o gli

studi di Rita Levi di Montalcini, Dulbecco, Rubbia … solo per citare alcuni premi Nobel italiani…non possiamo

non considerarlo italiano.

Ciononostante non c’è più spazio per l’ipocrisia di chi ci governa, a livello locale e nazionale, nel negare

l’esistenza del problema, solo perché il competitore politico usa “l’immigrato” come la causa di tutti i mali

dell’Italia. Il problema del disagio sociale che si esaspera nelle crisi economiche, esiste ed è in crescita. Se il

processo d’integrazione non funziona, si ha il fenomeno di “ghettizzazione”, di italiani e stranieri.

È un fenomeno sociale ben conosciuto e storicamente ridondante, ma noi dobbiamo e vogliamo evitarlo.

Come? Non con gli slogan. Con l’istruzione, la conoscenza, la solidarietà e il rispetto delle regole da parte di

tutti