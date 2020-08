Chiude la cooperativa Ape Carica, l’accusa: «Colpa di Asmiu»

MASSA – Chiude la cooperativa Ape Carica: “È con immenso dispiacere che comunichiamo la chiusura della cooperativa e la cessazione di ogni servizio relativo al riuso” dice il messaggio apparso sulla pagina Facebook del gruppo, che riuniva gli appassionati del mercatino dell’usato allestito prima al mercato Le Jare, poi smantellato e trasferito in via Bordigona. “Questa situazione – scrivono i responsabili – si è creata a seguito del mancato pagamento delle fatture da parte della pubblica amministrazione di Massa. Abbiamo dovuto licenziare tutto il personale (17 persone la maggior parte delle quali in stato di svantaggio sociale) a causa del mancato pagamento da parte di Asmiu delle fatture regolarmente emesse relative a fronte dei servizi richiesti e conseguentemente resi dalla nostra cooperativa alla ditta municipalizzata”.

A stretto giro la replica di Massimiliano Fornari, amministratore unico della municipalizzata Asmiu che si occupa di igiene urbana.

“Così come tutte le società, prima di provvedere al pagamento dei propri fornitori, Asmiu ha il vincolo di verificare la regolarità contributiva del beneficiario mediante la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). L’Ape Carica presenta un DURC irregolare dal novembre 2018 sino al 21 del mese di luglio scorso. Consegue che Asmiu, qualora la stessa Ape Carica vantasse un credito nei confronto di Asmiu, questo non potrebbe essere liquidato a causa della suddetta “irregolarità”. A seguito di diffida dell’Amministrazione Comunale e dell’Arpat nei confronti della citata Ape Carica, in merito al mancato ripristino degli spazi fruiti presso il mercato comunale Le Jare, vista l’inadempienza della stessa, Asmiu ha dovuto provvedere a ristabilire le condizioni primarie della suddetta area, con operazioni di recupero, trasporto e smaltimento del materiale giacente. Per l’operazione Asmiu ha provveduto ad emettere fattura alla cooperativa responsabile del degrado dell’area, mai contestata dalla stessa e ancora pendente. Si riferisce, inoltre, che molti loro dipendenti hanno operato in via giudiziale nei confronti della stessa cooperativa per i mancato pagamento delle retribuzioni a loro spettano. In seguito a queste azioni il Giudice ha provveduto a pignorare i crediti che Ape Carica vantava su Asmiu ed Asmiu, quale soggetto terzo pignorato, ha provveduto a liquidare gli importi spettano agli ex dipendenti della cooperativa. In definitiva il credito vantato dalla Cooperativa Ape Carica nei confronto di Asmiu non è esigibile in quanto una parte dello stesso è oggetto di pignoramento da parte del Giudice e il rimanente è comunque vincolato al rilascio del DURC da parte degli istituto competente. In un contesto quale quello descritto sono ampi i margini per ricorrere ad una azione legale contro la citata cooperativa che pubblicamente ha leso l’immagine dell’azienda ostentando circostanze e situazioni che danno una distorta visione della realtà dei fatti”.