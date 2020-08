Appalti pulizie, salari da fame per 15 lavoratrici. I sindacati: «Vergogna»

Cambio di appalto dal 1 di settembre per le lavoratrici della multiservizi Rekeep. A vincere con un ribasso del 60% la gara per l’appalto delle pulizie, ormai datata della Città Metropolitana di Firenze alla quale si è agganciato anche il Comune di Carrara, è la cooperativa Copura. L’allarme dei sindacati: “il ribasso comporterà un taglio delle ore lavorative del 35%. Vergogna”.

La vertenza

“Donne, madri in prevalenza monoreddito che da anni lavorano presso il Comune, – spiegano dalla Filcams Cgil – vedranno il proprio reddito quasi dimezzato”, e tale riduzione – “impatterà notevolmente sulla qualità dei servizi svolti”. Aggiunge il sindacato:”In un momento di emergenza sanitaria, dove i dati che emergono rispetto a nuovi contagi impongono di non abbassare la guardia, ma anzi di aumentare l’attenzione su pulizia e sanificazione, l’Ente Committente e l’Azienda continuano a pensare solo al risparmio e al mero profitto, andando contro alle disposizione previste nei decreti che si sono susseguiti dall’inizio dello stato di emergenza pandemica ad oggi”.

Giovedì sera i sindacati assieme alle lavoratrici si sono presentati in Comune per chiedere chiarimenti al sindaco Francesco De Pasquale e al vice, Matteo Martinelli dato che la proposta di Copura prevede tagli drastici e lineari nelle ore di servizio, quindi degli stipendi delle dipendenti. “Abbiamo chiesto al Comune un rinvio di 15 giorni nella firma dell’appalto – interviene Rolando Bellè, segretario della Uiltrasporti – ma proprio in quel momento le lavoratrici hanno ricevuto un messaggio durissimo da parte da Copura: dovevano presentarsi questa mattina a firmare il contratto altrimenti sarebbe stato considerato come un rifiuto all’assunzione”. Un aut aut che non ha lasciato molte opzioni alle dipendenti e ai sindacati: “Stamani siamo venuti in Comune, abbiamo ritirato i contratti di lavoro ma non li abbiamo firmati. Ci siamo riservati di leggerli – prosegue il segretario Uiltrasporti -. Quello che abbiamo letto è stato un colpo durissimo: ci sono riduzioni orarie dal 30 al 50 per cento. Lavoratrici che si ritrovano quindi con salari da fame, con anche 7 ore di lavoro a settimana. Ma è lavoro questo? Il Comune deve posticipare l’inizio del cambio appalto e darci modo di trovare delle soluzioni con Cns (consorzio nazionale “. Bellè annuncia:”Apriremo lo stato agitazione e se resteremo senza risposte faremo lo sciopero e occuperemo la sede del Comune”.

Il consigliere Massimiliano Bernardi: “Grillini folli”

Il consigliere di Alternativa per Carrara, Massimiliano Bernardi accusa l’amministrazione di Francesco De Pasquale di far “finta di cadere dal pero”. “Un’Amministrazione irresponsabile che nel periodo dell’emergenza Covid -19 dove la pulizia e la sanificazione sono alla base del contrasto all’infezione, ha appaltato un servizio con un ribasso folle del 60 %. Cosi le undici lavoratrici che hanno garantito in questi difficili Iunghi mesi di Coronavirus un servizio fondamentale che andava ben oltre le loro possibilità e, talvolta, oltrepassa persino le loro competenze ordinarie, si sono viste diminuire le ore anche dell’80%”.

La risposta del vicesindaco di Carrara, Matteo Martinelli:«Bernardi sa solo speculare sui problemi».

In riferimento alle dichiarazioni del consigliere Massimiliano Bernardi in merito alla vertenza delle lavoratrici addette alle pulizie nel Comune di Carrara, il vicesindaco Matteo Martinelli spiega di essersi immediatamente attivato subito aver parlato con le organizzazioni sindacali e le lavoratrici: «Ho parlato direttamente con l’azienda per cercare di trovare una soluzione che dia risposte concrete ai dipendenti, di cui comprendiamo le difficoltà». Nel ricostruire la vicenda, il vicesindaco precisa che quello di cui parla l’esponente dell’opposizione «non è un appalto diretto ma è una gara bandita dalla città metropolitana di Firenze, che riunisce diversi comuni, di diverso colore politico, incluso quello di Massa, guidato da una giunta leghista e quindi sicuramente gradita a Bernardi, visto il suo recente radicale cambio di casacca». Martinelli quindi invita il consigliere di opposizione a portare maggiore rispetto per le criticità che affliggono i suoi concittadini: «Ancora una volta Bernardi non perde occasione di speculare in modo becero sulle difficoltà delle persone e invece di attivarsi per trovare soluzioni, si limita a cavalcare le difficoltà per mero fine elettorale del suo nuovo schieramento».