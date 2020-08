Scomparsa di Libero Tornaboni, il cordoglio dell’Anpi

MASSA – L’A.n.p.i sezione di Massa, annuncia la scomparsa Libero Tornaboni di anni 73.

“Libero amico dell’ANPI antifascista e democratico, sempre presente alle iniziative dell’Associazione è stato negli anni 90 consigliere provinciale collegio di Marina di Massa, piccolo artigiano nell’imprenditoria pubblicitaria, onesto e stimato in città e in provincia. La Sezione A.N.P.I. di Massa, nell’esprimere, alla Famiglia, ai Parenti tutti, le proprie condoglianze, invita gli iscritti, i partigiani, gli antifascisti e i democratici tutti, a partecipare ai funerali, in programma per sabato alle ore 17,00 che partiranno dall’Obitorio della Fondazione Don Gnocchi, per la Chiesa Parrocchiale del Casone . Ciao Libero e che la terra ti sia lieve”.