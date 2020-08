Caso Moulin Rouge, Franzoni: «Nel mio locale non ha lavorato nessuno positivo al covid»

MARINA DI MASSA – «Quelle due persone trovate positive al covid non lavoravano più da me da almeno tre settimane. Nel mio locale non ci ha lavorato nessuno positivo al covid». Nicola Franzoni, titolare del Moulin Rouge di Marina di Massa non ci sta a far passare il suo locale come «luogo di “appestati”» e alla Voce Apuana ricostruisce la sua versione dei fatti.

Nei giorni scorsi il suo locale è finito al centro delle cronache dopo che l’Asl aveva comunicato che in un locale di Marina di Massa erano stati trovati positivi due dipendenti. Entrambi sono legati al centro di prima accoglienza di via Stradella, divenuto focolaio covid con 7 casi positivi.

Uno dei due dipendenti in questione è un operatore del centro, l’altro è uno degli ospiti e da Franzoni lavorava come stagista «tramite una borsa lavoro» ha specificato il titolare del locale. Quest’ultimo «ha lavorato per pochissimi giorni qui da me a luglio» ha evidenziato Franzoni, mentre l’altra persona «ha lavorato al Moulin Rouge fino a fine luglio, ma è stata trovata positiva al covid quasi un mese dopo. Ci sono i contratti e i registri presenza a testimoniare questi fatti e anche l’Asl è stata informata, tant’è che il mio locale è ancora aperto dopo il sopralluogo dell’azienda sanitaria. Mi è stato contestato solo un fatto: rispetto alla metratura del locale c’erano solo due postazioni gel igienizzante anziché quattro. Solo per questo mi è stato fatto il verbale. Se ci fosse stato davvero un problema di salute pubblica, le autorità avrebbero proceduto alla chiusura».

Inoltre Franzoni aggiunge: «Per tranquillizzare sia i miei dipendenti sia i clienti del locale, ho fatto fare il tampone alle sei persone che lavorano al Moulin Rouge e tutte sono risultate negative. Non è giusto che per una situazione simile ci vadano di mezzo persone che lavorano».