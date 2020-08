Addio al Parco Avventura di Fosdinovo

FOSDINOVO – Il Parco Avventura di Fosdinovo chiude i battenti. L’annuncio è arrivato via Facebook, sulla pagina ufficiale del Parco, ma sulle motivazioni di questa decisione i gestori non hanno voluto dare informazioni nel post pubblicato. L’attività, che si trovava in via Cucco, oltre al percorso mountain bike ed il bungee trampoline possedeva ben sei percorsi acrobatici su alberi con livelli differenti che andavano da quello per bambini a quello più estremo per adulti.

Erano presenti più di 50 “atelier” e 200 metri di tirolesi. Il Parco Avventura Fosdinovo dava sul castello Malaspina e sul golfo di Portovenere in un’area facilmente accessibile dalla strada provinciale, a pochi chilometri dal mare e dall’accesso autostradale. Un “parco avventura”, una valida alternativa alla solita giornata in spiaggia, in compagnia della famiglia o degli amici nel pieno rispetto e godimento della natura in un bosco pieno di emozioni.

Per molti era un’alternativa per passare qualche ora al riparo dal caldo estivo, soprattutto in questo periodo. Un luogo in mezzo al verde che permetteva sia ai più piccoli che ai più grandi di stare a contatto con la natura e fare movimento, divertendosi.