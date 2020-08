Teatro e orti urbani, Italia Nostra interroga il Comune

MASSA – Ieri mattina, nella casa comunale, una delegazione di Italia Nostra di Massa-Montignoso composta dal Presidente Bruno Giampaoli e dai soci Marco Betti, Isabella Piccinini, Arturo Colle, Alessandro Giorgi e Enrica Frediani ha incontrato l’assessore Marco Guidi per parlare di alcuni progetti dell’amministrazione e proporre alcune iniziative che se accettate avranno bisogno di ulteriori incontri programmatici.

Dopo i saluti e la presentazione dei presenti da parte del presidente Giampaoli é intervenuto il Prof Marco Betti chiedendo informazioni sui lavori al Teatro Guglielmi che risultano in opera e che “purtroppo, vista la mole degli interventi, arriveranno a termine nel prossimo anno se non nel 2022″.

Altro tema affrontato il rifacimento di Piazza Garibaldi, Piazza Palma e Piazza San Carlo, Italia Nostra spiega:”Abbiamo sostanzialmente registrato il fatto positivo che non saranno abbattute le 4 piante di Piazza Garibaldi e che il rifacimento riguarderà la pavimentazione, le panchine, l’illuminazione e la fontanella che verrà rifatta in marmo con l’elimaniazione dell’edicola e della cabina telefonica. I lavori sono prevesti a partire da settembre. Per Piazza Palma si procederà alla completa pedonalizzazione con nuova pavimentazione in marmo e pietra e con inserimento di una panchina rossa, lampioncini, nuove alberature (ancora da decidere) e con l’inserimento al centro di una statua in marmo. Il progetto risulta pronto e canteriabile. Per la Piazzeta di San Carlo rifacimento totale, pavimentazione panchine e spostamento della fontana lateralmente per rendere la piazza fruibile alle iniziative, eliminazione del parcheggio laterale per consentire una visione completa e illuminazione a lampioncini”.

L’associazione, insieme all’associazione Benetti, ha proposto di creare un miniparco fluviale al Lavello con inserimento di alberature confancenti alla zona umida e una pista ciclabile naturalistica in terra battuta e la creazione di orti urbani al Pomario attingendo ai finanziamenti regionali. “L’assessore si é detto favorevole rimandando la discussione ad un prossimo incontro operativo”.

Per il progetto della sistemazione delle antiche mura duecentesche di Massa Vecchia é intervenuta Isabella Piccinini spiegando la situazione e il vasto movimento che si sta creando intorno all’argomento. “L’assessore ha dichiarato il proprio interesse convenedo per ulteriori incontri organizzativi, nel frattempo la Piccinini ha chiesto un piccolo intervento di pulizia delle antiche strade ridotte a vere discariche di rifiuti”.

Per la costruzione di un Museo Cittadino a Palazzo Ducale sono intervenuti gli Arc. Giorgi, Colle e l’esperta d’arte Enrica Frediani, Giorgi ha ricordato agli amministratori l’importanza di un progetto generale sull’arredo urbano dove poi si potrebbero inserire tutti i singoli progetti, mentre Colle ha ricordato l’importanza di un Museo Cittadino dove inserire reperti artistici e archeologici.