NurSind: «Ieri eroi oggi costretti ai decreti ingiuntivi per essere pagati»

MASSA-CARRARA- “L’Azienda Usl Toscana Nord Ovest si è già dimentica degli eroi e non rispetta, né gli accordi sindacali , né gli accordi fatti in sede prefettizia, per garantire un compenso al personale infermieristico che durante la fase di emergenza ha sacrificato il proprio tempo libero”. La denuncia è del sindacato NurSind che il 7 luglio 2020, dopo aver proclamato lo stato di agitazione, aveva colloquiato presso la Prefettura di Pisa con i vertici dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest. “In quell’occasione – spiega il sindacato – l’azienda si era impegnata formalmente a garantire al personale infermieristico il riconoscimento adeguato del tempo di vestizione/svestizione per il personale in servizio nei reparti e nei servizi Covid; la precisione nei pagamenti come previsto negli accordi sindacali, il riconoscimento dell’indennità di malattie infettive per il personale che ha operato nei reparti e servizi Covid”.

“Ad oggi sono passati due mesi e questi impegni formali rimangono solo sulla carta. Gli infermieri sono stanchi di aspettare, perchè quando è stato il momento ci sono stati e non hanno detto dopo”.

“La dinamica è sempre la solita, con largo anticipo, dieci giorni prima della chiusura delle buste paghe, gli uffici preposti ai pagamenti hanno ricevuto tutta la documentazione necessaria per effettuare i pagamenti. Il giorno in cui gli infermieri hanno visto la busta paga, dieci giorni dopo la loro chiusura, gli uffici preposti hanno comunicato che i compensi dovuti per i mesi da marzo a giugno ed i conguagli del Bonus Covid slittano a settembre per motivi legati alla disorganizzazione delle strutture amministrative”.

“Gli infermieri si sono dovuti organizzare conciliando la loro vita personale, familiare e professionale per il bene della salute pubblica, non è possibile che una mastodontica azienda con personale dirigenziale e gestionale non riesca a dare il dovuto a chi ha lavorato. Ad oggi NurSind Massa Carrara si è stufato delle risposte dell’Azienda e ha dato mandato al proprio studio legale di fare una serie di decreti ingiuntivi per pretendere in brevissimo tempo il pagamento delle spettanze dovute e non retribuite, e di avviare un percorso giudiziario per il riconoscimento del

tempo di svestizione/vestizione”.