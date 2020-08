Grig: «Quelle cave sono autorizzate sotto il profilo paesaggistico?»

CARRARA – L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha inoltrato una specifica istanza di accesso civico riguardo la presenza di autorizzazioni paesaggistiche in merito alla Cava Fosso del Cardellino e alla Cava Buca del Fagiano, nel Comune di Carrara.

“L’attività estrattiva – spiega l’associazione – dev’essere necessariamente preceduta da autorizzazione paesaggistica in area tutelata da vincoli ambientali (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.)”. La richiesta va verso questa direzione: chiedere al Ministero per i beni e attività culturali e il turismo, alla Soprintendenza per archeologia, belle arti e paesaggio di Lucca, al Comune di Carrara e ai Carabinieri Forestale, informazioni circa il rilascio dell’autorizzazione.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus auspica “un risolutivo intervento delle amministrazioni pubbliche competenti per chiarire la legittimità o meno delle attività estrattive”. “Le Alpi Apuane possono e devono essere salvaguardate, per la difesa dell’ambiente e della stessa identità delle collettività locali”.