«Addio acqua San Carlo, la società ceduta ai paradisi fiscali nel silenzio generale»

MASSA – La società San Carlo Spa, che gestisce l’omonimo stabilimento di imbottigliamento dell’acqua, è stata venduta ad una società di diritto olandese. A renderlo noto è il collettivo Massa Città in Comune che in una nota ripercorre i passaggi legati all’operazione che avrebbe portato “una fetta del territorio” a diventare “di proprietà di una catena societaria riconducibile alla famiglia Pesenti con azionista di controllo di diritto olandese”. Il collettivo chiede chiarimenti al Pd e alla Lega che proprio pochi giorni fa, in consiglio regionale, hanno rispedito al mittente la proposta di legge per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato. “Prende così la via di un paradiso fiscale, interno all’Unione Europea, un bene comune come l’acqua, oltre che un pezzo di montagna, come è già accaduto con il Noa”.

“La famiglia bergamasca dei Pesenti – spiega il collettivo – è una delle più liquide in Italia e si è data alla finanza dopo la vendita dello storico cementificio comprando marchi di ogni tipo attraverso Italmobiliare. Siamo decisamente preoccupati sia per la decina di lavoratori che per il futuro piano strutturale che immaginiamo manterrà ben saldi gli interessi di PD e Lega proponendo una gigantesca speculazione immobiliare intorno allo stabilimento di San Carlo in una montagna che mostra tutta la sua fragilità geologica”. “La politica locale e regionale non si è accorta di nulla? Oppure come noi sapeva da mesi il rischio che correva San Carlo con il suo stabilimento e per questo ha votato, pochi giorni fa, contro la proposta di Tommaso Fattori e Toscana a Sinistra sull’incremento dei canoni concessori sullo sfruttamento delle acque minerali in Toscana? Occorre immediatamente che il PD e la Lega chiariscano il loro voto contrario che favorisce prima gli olandesi dei massesi e dei toscani. In Toscana si pagano 2 millesimi a litro per estrarre acqua dalle nostre montagne, Toscana a Sinistra chiedeva di alzare a 1.5-2 centesimi a litro così da far crescere le entrate per i comuni derivanti dallo sfruttamento di un bene comune come l’acqua. I comuni toscani incassano 1.3 milioni di euro scarsi a fronte di un fatturato complessivo di settore che viaggia sui 150 milioni da parte delle società che imbottigliano. La proposta mirava anche a ridurre la produzione di rifiuti incentivando consumo di acqua del rubinetto ma ovviamente c’è chi come la Lega mira a produrre rifiuti per realizzare un inceneritore nella nostra provincia”.