CARRARA – “Nei paesi a monte degrado e scarso rispetto per l’ambiente”. E’ la denuncia di Matteo Micheloni dei Giovani Democratici di Carrara, che interviene attraverso un comunicato: “Il decoro urbano, la cura della città, il contrasto al degrado, il rispetto dell’ambiente rappresentano per noi un aspetto molto importante e necessario anche per rispondere alle esigenze dei residenti e dei turisti. Se in alcune zone della città, seppure con fatica e spesso con scarsi risultati, si prova a intervenire in questo senso, diverso è il trattamento riservato ai paesi a monte. Questi luoghi infatti sono sempre più dimenticati e le situazioni di degrado e mancata cura del territorio sono evidenti. Camminando per le strade è possibile rendersi conto delle difficoltà che i residenti devono affrontare a partire dai contenitori dell’immondizia, spesso pieni di rifiuti che non vengono raccolti per settimane lasciando sporcizia e degrado lungo le strade, a loro volta dissestate e di frequente impraticabili. Inoltre non si hanno notizie della ripianificazione degli acquedotti finalizzata ad evitare la totale assenza di acqua potabile per i residenti (come succede spesso a Bedizzano). A questo va aggiunta la totale assenza di eventi di intrattenimento che possano far scoprire ai turisti, e non solo, le bellezze e la storia che il nostro territorio ha da offrire.

Queste sono solo alcune delle difficoltà che, a cadenza periodica sempre più ristretta, vengono alla luce. Siamo convinti – conclude Micheloni – che il nostro territorio dovrebbe essere valorizzato dal mare ai monti e chiediamo al Sindaco De Pasquale e a tutta la giunta di intervenire attraverso un’azione di rilancio di tutto il territorio di Carrara che includa anche i paesi a monte, per evitare che diventino dei paesini fantasma abbandonati da tutti”.