“La fruizione sostenibile e in sicurezza del Torrente Renara”: l’evento informativo alla Filanda di Forno

MASSA – “La fruizione sostenibile e in sicurezza del Torrente Renara” è l’evento informativo in programma venerdì 28 agosto alle 18 presso la Filanda di Forno. L’evento prevede anche la presentazione del progetto “Verso un Contratto di Fiume per il Frigido e il percorso partecipativo, entrambi finalizzati alla tutela, manutenzione, valorizzazione del Fiume Frigido.

Sono previsti i saluti dell’amministrazione comunale (il Comune di Massa è capofila del progetto), interventi di alcuni dei promotori del progetto quali Gaia spa, Asmiu, associazione Aquilegia, “Salviamoli Tutti rescue team”, per promuovere comportamenti virtuosi tra i fruitori del Torrente Renara. Tra gli altri promotori del progetto: Parco Alpi Apuane, Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Legambiente Massa Montignoso, CIRF, Concessionari Agri Marmiferi e Comunità Interattive-Officina per la Partecipazione che fornirà dettagli sul percorso partecipativo aperto a tutti i cittadini e del suo avvio previsto ad Ottobre 2020. Coordina l’evento l’associazione Eventi Fiume Frigido.