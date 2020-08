«I giovani tornino al centro dell’agenda politica»

MARINA DI CARRARA – Tanti le manifestazioni di solidarietà rivolte alle forze dell’ordine riguardo i “fatti di Carrara”.

“Mi sono preso un giorno di riflessione prima di pronunciarmi in merito ai fatti di Marina di Carrara perché quando si parla di giovani, soprattutto oggi, si parla di temi delicati – inizia così il comunicato di Filippo Frugoli, Commissario provinciale della Lega giovani che, continua: “La prima cosa che, ovviamente, devo fare è esprimere la mia totale vicinanza alle forze dell’ordine che in Italia si ritrovano sempre ad essere “legati” e subire onde evitare spiacevoli denunce o diffamazioni. Secondariamente la politica tutta deve mettere il problema dei giovani nella lista tra i problemi più rilevanti dell’Italia, al pari di economia, lavoro, immigrazione e sanità. Da ragazzo di 22 anni provo vergogna a vedere dei ragazzi comportarsi in questa maniera, dei ragazzi senza più alcun valore, dei ragazzi senza rispetto né delle forze dell’ordine né delle attività che dovranno pagare (ingiustamente) delle possibili restrizioni a causa del loro comportamento. Ci sono bambini che a 12 anni iniziano a fare uso di droghe leggere, ragazzi che a 15 anni fanno uso di cocaina o di MD, l’uso di alcol è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni e soprattutto tra giovani e ragazze. Non dico bisogni tornare ad una fase proibizionistica, se una ragazzo (maggiorenne) vuol bersi una birra od un bicchiere di vino non c’è alcun problema! Ma oggi stiamo veramente toccando il fondo.

Una riflessione spetta poi sul ruolo delle famiglie. Lo dico onestamente, se mio padre mi riconoscesse in un video simile, non so per quanti mesi non rivedrei la luce del sole. Oggi invece molte famiglie (non tutte) tendono a difendere i propri figli a spada tratta, lo si vede nelle scuole dove se un figlio prende un brutto voto è colpa dell’insegnante incompetente e cattivo, lo si vede per strada dove se il figlio viene fermato per un semplice controllo è colpa del poliziotto che “come si permette di fare il proprio lavoro!”. I genitori devono controllare i propri figli, devono sapere dove vanno e con chi escono! Il modello di genitore dal rapporto amico – figlio funziona ma solo fino ad un certo punto, funziona se viene comunque rispettato il ruolo del genitore che deve educare.

Nel video poi vedo delle ragazze, mi sento di dire una cosa anche a loro ma non come politico ma come loro semplice coetaneo: lasciate perdere dei ragazzi simili. Non è “ganzo” colui che spaccia, non è “ganzo” il ragazzo che si ubriaca e spacca le bottiglie per farsi vedere, non è “ganzo” quello che vi tratta male o come oggetti, non è “ganzo” quello che fa delle risse come se fosse un animale per far vedere che lui è più forte dell’altro. Lasciateli perdere! Pensate a dei ragazzi seri, dei ragazzi che si divertano senza far “casini”, dei ragazzi che vi rispettino e vi trattino come donne e non come oggetti. Infine un piccolo appunto politico, le forze dell’ordine devono essere messe in condizione di fare il proprio lavoro e ricevere il dovuto rispetto, è assurdo che in Italia oggi vengano aggrediti uomini e donne che fanno il proprio dovere e non agiscono certo come in altri paesi dove non si fanno troppi scrupoli”.

L’intervento del Movimento Cinque Stelle di Carrara

“Dopo i gravi episodi avvenuti sabato notte a danno delle forze dell’ordine della nostra città, e che non possono passare inosservati, il gruppo consiliare si associa al sindaco De Pasquale nell’esprimere vicinanza e solidarietà alle forze dell’ordine, al Questore Salvatore Calabrese, e agli agenti della Polizia di Stato coinvolti. I video che stanno girando in rete non possono che portarci a condannare fermamente episodi di questo genere, e a dissociarci completamente da chi li ha compiuti, vergognandoci per quanto accaduto. Esprimiamo riconoscenza e gratitudine agli agenti della Polizia di Stato che hanno agito mantenendo in ogni istante la calma, il sangue freddo e garantendo l’ordine pubblico in quei difficili momenti, evitando che la situazione precipitasse. A loro il nostro più sentito ringraziamento.

Condividiamo infine la scelta del nostro sindaco di non obbligare i locali a una chiusura anticipata, in quanto non risolverebbero il problema: per questo, confidiamo nelle famiglie carraresi dei ragazzi coinvolti.

Facciamo sì che la nostra città sia sempre orgogliosa di loro, e che non capitino più episodi vergognosi come quelli di sabato o come quanto avvenuto questa settimana alla statua di Pellegrino Rossi in piazza D’Armi”.

Il commento della Lega

“Condanniamo apertamente-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale e candidata alle prossime elezioni-quanto accaduto a Marina di Carrara, dove dei giovinastri hanno cercato d’impedire il fermo di alcuni loro coetanei.” “Un atteggiamento delinquenziale-prosegue il Consigliere-che deve essere stigmatizzato e che pone alcuni interrogativi.” “Da dove scaturisce-precisa l’esponente leghista-tutto questo odio verso le Forze dell’Ordine? E’ chiaro che non si può e deve generalizzare, ma, talvolta, il comportamento dei giovani è davvero tale da chiedersi quanto sia determinante l’ambiente familiare in cui vivono.” “Mentre aberriamo in toto l’aggressività posta in essere da questi giovani-sottolinea la rappresentante della Lega-vogliamo nel contempo elogiare i poliziotti per come hanno saputo gestire una criticità che poteva avere conseguenze spiacevoli per tutti i protagonisti.” “In situazioni di questo tipo-insiste Montemagni-come giustamente rischiesto dal Sap, sarebbe stato, quindi, utile l’utilizzo del taser, strumento di autodifesa per le Forze di Polizia che la Lega ha più volte caldeggiato, mentre l’attuale Governo ha, colpevolmente, trascurato.” “Insomma-conclude il Consigliere-la malamovida è un fenomeno da contrastare con la massima fermezza, perchè è inconcepibile che uomini e donne in divisa debbano rischiare la propria incolumità per degli scalmanati, privi di ogni senso di responsabilità e di rispetto verso chi è delegato a mantenere l’ordine”.

Il commento del deputato di Italia Viva, Cosimo Maria Ferri

“Episodio movida deve farci riflettere sia come genitori che come persone che rappresentano le istituzioni. Per questo desidero ringraziare il Questore di Massa Carrara e, suo tramite le forze dell’ordine che sono intervenute, e rinnovare la mia Fiducia per questi servitori dello Stato che hanno svolto il loro lavoro con professionalità, equilibrio, serietà e determinazione per ripristinare e garantire ordine pubblico nell’interesse di tutti. Poliziotti che sono giunti sul posto tempestivamente e con determinazione senza cadere in provocazioni. Le immagini riportate sui social destano preoccupazione e raccontano una realtà su cui non si può rimanere indifferenti. Rimangono purtroppo la gravità dei fatti, la violenza nei confronti dei poliziotti, episodi, su cui la magistratura accerterà le responsabilità, che vanno però stigmatizzati non solo dalla politica ma anche dai cittadini che devono essere consapevoli di una presenza costante dello Stato. La nostra società deve crescere e non può prescindere da una cultura della sicurezza e della legalità. Partiamo dal rispetto di chi lavora in prima linea per la nostra sicurezza e trasmettiamo ai giovani l’idea di un divertimento che non debba mai travalicare i confini delle libertà e dei diritti degli altri”.