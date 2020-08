MONTIGNOSO – Il Comitato volontario dei Cittadini contro la discarica di “ex cava Viti” e il Comitato dei Strettoia hanno fatto pervenire ai quattro candidati aspiranti alla carica di presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, Susanna Ceccardi, Irene Galletti e Tommaso Fattori la richiesta formale di impegno da parte loro – che i comitati chiedono di firmare pubblicamente prima della data dell’elezioni – di provvedere alla sospensione dei conferimenti dei rifiuti al raggiungimento completo della fase autorizzata e fissata a quota +43 metri e alla successiva chiusura definitiva dell’impianto di discarica entro e non oltre il 30 aprile 2021, con l’integrazione di un piano post operativo e di messa in sicurezza dell’impianto.

Nella lettera i due Comitati hanno anche fatto una breve sintesi storica- illustrativa della discarica e delle criticità e

degli effetti negativi che già si stanno producendo. Nel documento inviato vengono ricordati anche tutti gli atti decisionali presi, al momento ancora vanamente, da parte delle quattro amministrazioni comunali di Montignoso, Pietrasanta, Forte dei Marmi e Seravezza e pure Massa , nonché dal Consiglio Regionale Toscano, che hanno votato, sempre all’unanimità per la chiusura della discarica, all’esaurimento dell’autorizzazione rilasciata.

“In questi giorni stiamo sentendo, da parte di qualche candidato – spiegano i comitati – dell’intenzione di percorrere questa strada, non tutti si sono pronunciati in merito forse perché non pienamente a conoscenza del problema, con questa lettera i Comitati vogliono porre rimedio a questa eventuale lacuna. Ci si augura che alle promesse fatte in campagna elettorale seguano poi i fatti, una volta raggiunto lo scopo di sedere sulla sedia più importante in Regione e se si vuol dimostrare che ciò che viene detto oggi è l’espressione sincera del proprio pensiero non si può non apporre la propria firma sotto quel documento d’impegno che i quattro candidati hanno ricevuto”.