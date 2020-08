MASSA – CARRARA – Prevalenza di sereno sulle zone pianeggianti e costiere, al più qualche sottile velatura in transito da Ovest; a ridosso dei rilievi consueta formazione di nubi cumuliformi fra la tarda mattinata ed il pomeriggio, più consistenti in Appennino ma senza il rischio di precipitazioni.

Temperature: minime in diminuzione (fresco al primo mattino), massime stazionarie o in leggera ripresa a fondovalle ma con clima ancora gradevole e ventilato. Zero termico a circa 4000 metri di quota.

Venti: da Ovest Nord-Ovest, deboli o moderati con rinforzi di Maestrale a metà giornata sulla costa.

Mare: poco mosso o localmente ancora mosso al largo.