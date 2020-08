CINQUALE – È iniziato sulla spiaggia libera Green beach di Cinquale (Montignoso, Massa-Carrara), il servizio giornaliero di monitoraggio e sicurezza in mare attuato dai volontari di Sics (scuola italiana cani salvataggio) della Toscana. A seguito di un protocollo firmato dal comune di Montignoso giorni fa (Nadia Bellè per il Comune e Salvo Gennaro per SICS Toscana) e già progettato qualche mese fa, l’associazione ha reso disponibili, per questo breve finale di stagione, due unità di soccorso composte da conduttore e cane bagnino che nei fine settimana e con orario 10-18, monitoreranno la spiaggia libera quale presidio di sicurezza.

Il servizio sarà attuato in supporto alla figura ordinaria in un tratto, appunto la spiaggia libera Green Beach, che è attrezzato con accessi facilitati, e predisposto per l’accompagnamento in spiaggia di portatori di disabilità. A causa della emergenza sanitaria poi, le unità impiegate collaboreranno anche quale supporto nella gestione, controllo e verifica del distanziamento sociale e del mantenimento delle prescrizioni sanitarie. L’intesa attuata fra la Scuola, che da oltre 30 anni forma unità cinofile per il soccorso in mare, ed il Comune di Montignoso promuove, senza alcuna spesa per il territorio trattandosi di personale assolutamente volontario, un ulteriore servizio preventivo che potrebbe risultare prezioso nella gestione della quotidianità. La presenza infatti di due unità composte da conduttore e cane bagnino ampliano in maniera sensibile la percezione di sicurezza del tratto di spiaggia libera. La coppia che presiederà a questo servizio nel periodo 22 agosto-13 settembre sarà composta da Barbara Boncompagni (notissima avvocata massese) accompagnata da Balù di razza bovaro del bernese, e da Alessio Motta, livornese, con il compagno Loki di razza golden retriever.

Foto 2 di 2



La scuola italiana cani da salvataggio (SICS) forma da oltre 30 anni unità cinofile per il soccorso ed in forza di un accordo ratificato con il Comando generale della Guardia costiera, propone di redere disponibili, per gli enti locali, le oltre 400 unità cinofile (conduttore e cane bagnino) per assicurare alle comunità maggior sicurezza durante la permanenza di turisti e bagnanti sulle spiagge. L’accordo con il comune di Montignoso, che segue precedenti ratifiche con altri comuni toscani, potrebbe essere un primo passo verso una collaborazione continuativa dalla quale, è evidente, potrebbero trarre importanti vantaggi le comunità locali.