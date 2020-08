Covid, più di un apuano su due teme un nuovo lockdown

MASSA-CARRARA – Per più di un apuano su due il rischio di un nuovo lockdown è piuttosto concreto, visto l’aumento dei contagi al quale ormai quotidianamente si sta assistendo.

Sono anche molti quelli che ritengono invece che, anche se sarà probabile un ulteriore incremento dei casi, il sistema sanitario sia ormai in grado di far fronte all’emergenza e che dunque i prossimi mesi non porteranno il Paese a piombare in una nuova serrata.

Sono pochissimi, invece, coloro che ritengono che la situazione sia ormai pronta per una normalizzazione e che presto del Covid-19 si avrà soltanto un amaro ricordo.

Sono questi gli esiti del sondaggio lanciato alcuni giorni fa dalla Voce Apuana per capire quale sia lo stato d’animo degli apuani in questo finale di un’estate iniziata con tanti timori e proseguita con atteggiamenti e notizie spesso contrastanti tra loro.

Quasi mille lettori (per la precisione 967) hanno espresso il loro voto nel pannello dei sondaggi e quello che segue è il dettaglio dei risultati:

Le seconde ondate in alcuni Paesi europei dimostrano che la pandemia non si sta risolvendo. Con la stagione fredda potrebbero aumentare i casi e potrebbe essere necessario un nuovo lockdown (54%)

I comportamenti poco accorti stanno facendo risalire i numeri e in autunno potremmo trovarci nuovamente in difficoltà, ma il sistema sanitario ora è pronto a fronteggiare l’emergenza. (35%)

I nuovi contagi in Italia rimangono contenuti, così come i decessi. Credo che il virus abbia perso forza e presto sarà solo un brutto ricordo. (11%)