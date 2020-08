Covid-19, l’Asl: «Spetta al sindaco disporre, o meno, la chiusura dei locali»

MARINA DI MASSA – A seguito della positività di due persone che lavorano in un locale di Marina di Massa, l’Azienda USL Toscana nord ovest evidenzia che “anche in questo caso, come consuetudine, sono stati eseguiti tutti i controlli previsti in base all’indagine epidemiologica ed alle dichiarazioni rese da tutte le persone coinvolte”.

L’azienda sanitaria spiega: “È in corso un controllo della struttura di Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL) ma è bene sottolineare che la Asl non può disporre chiusure, semmai le può proporre al sindaco di quel territorio, naturalmente esclusivamente per le questioni di propria competenza, che sono limitate alle violazioni igienico-sanitarie.

Nei casi in cui vengano riscontrate violazioni legate alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Azienda sanitaria procede poi direttamente con le sanzioni previste”.