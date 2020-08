Chiusa per lavori fino al 14 settembre via Martiri di Cefalonia

MASSA – A partire dalla mattina di mercoledì 26 agosto e fino al prossimo 14 settembre, Via Martiri di Cafalonia, nel Comune di Massa, sarà chiusa al traffico veicolare all’altezza dell’intersezione semaforica con Via Dorsale.

L’interruzione si è resa necessaria per garantire lo svolgimento dei lavori di spostamento della condotta di Snam Rete Gas, attualmente posizionata all’altezza del ponte di attraversamento del Torrente Ricortola su Via Dorsale.

La condotta, infatti ed a cura di Snam rete Gas, sarà ri-posizionata più a valle, sempre lungo via Martiri di Cefalonia, per consentire i lavori di adeguamento idraulico del Torrente Ricortola in carico alla Regione Toscana.

Il ri-posizionamento del nuovo tratto di condotta risulterà, quindi, inserito all’interno del più complessivo progetto di messa in sicurezza idraulica del Torrente Ricortola e prevede, appunto, unitamente allo spostamento della condotta, anche la messa a dimora, a cura di Snam rete Gas, di una decina di metri di palancolato lungo l’asta dello stesso Torrente Ricortola; palancolato che si dovrà, successivamente, collegare al futuro palancolato oggetto del progetto regionale.

Considerata la tipologia di opera, compresa la posa in opera del palancolato, l’attraversamento complessivo di tutta la carreggiata stradale e lo scavo per la posa della nuova condotta, che dovrà risultare profondo circa 3 mt, si è resa necessaria, per motivi di sicurezza e per garantire un minor tempo possibile di esecuzione dei lavori stessi, una chiusura completa di Via Martiri di Cefalonia per il periodo sopra indicato (26 Agosto – 14 Settembre).

Considerato l’inteso traffico veicolare che interessa l’area, la richiesta di chiusura di Snam Rete Gas è stata oggetto di un sopralluogo congiunto, sulla stessa area, da parte del Consorzio Z.I.A., dell’ufficio viabilità del Comune di Massa e dell’ufficio viabilità della Provincia di Massa-Carrara in cui sono state condivise le modalità di chiusura e di comunicazione all’utenza interessata.

Al termine delle opere Snam Rete Gas provvederà, come già autorizzato dal Consorzio Z.I.A., al ripristino completo di tutta la carreggiata stradale interessata dall’area di cantiere.