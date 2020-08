Porta a porta e distribuzione kit, lunedì ultimo giorno per Fossola. Poi via i cassonetti

CARRARA – Si concluderanno lunedì le consegne dei kit della raccolta differenziata porta a porta per l’ultimo lotto che riguarda le zone di Fossola, Fabbrica e Stabbio. Nella sede di Nausicaa Spa, in viale Zaccagna, proseguiranno, quindi, fino al 24 agosto le operazioni di distribuzione di mastelli, sacchetti e calendario per le tre località che stanno interessando circa 2.200 persone.

Lunedì i cittadini che ancora non hanno ritirato il kit, dovranno presentarsi in azienda, muniti della lettera di convocazione dalle 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. Il servizio di raccolta è stato già avviato il 20 agosto. Nausicaa ricorda ai residenti che il ritiro del kit è consentito all’intestatario della bolletta Tari o, in alternativa, ad altro residente munito di delega.

«Il ritiro del kit – spiegano dalla multiservizi – è una fase molto importante, visto che tra pochi giorni i cassonetti in strada saranno rimossi, come già accaduto nelle altre zone in cui è stato attivato il porta a porta. Il rischio, per chi non ritira il kit, infatti, quello di incorrere nel disagio di restare senza possibilità di conferire».

«La distribuzione generale di mastelli e sacchetti per le nuove zone del porta a porta – aggiunge ancora l’azienda – ha proceduto senza intoppi e sono stati consegnati circa 5.200 kit». Nausicaa ricorda infine che, per tutte le informazioni sul porta a porta, è possibile visitare il sito www.nausicaacarrara.it, seguire la pagina Facebook Nausicaa Spa o chiamare il numero verde 800 015 821.