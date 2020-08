Covid-19, positivi due lavoratori del locale Moulin Rouge

MARINA DI MASSA – Una vicenda controversa quella dei due casi di positività al Covid-19 registrati in un locale di Marina di Massa il 20 di agosto. Il locale in questione è il Moulin Rouge, noto anche per le dirette Facebook del suo titolare Nicola Franzoni nelle quali, senza troppi giri di parole, si nega l’esistenza stessa del Coronavirus. Inaspettatamente, il virus è però arrivato anche in quell’angolo rumoroso di Marina di Massa, oggetto, tra l’altro, di esposti e denunce da parte di cittadini e turisti che lamentano musica troppo alta fino a tarda notte.

A differenza del Seven Apples di Pietrasanta, però, dopo il tracciamento di due casi di positività al virus, per il Moulin Rouge non è scattata la chiusura. L’Asl in una nota ha spiegato che: “Entrambi i lavoratori non sono stati a contatto con il pubblico”. Un’informazione che non può che arrivare dai gestori dello stesso locale. Fino a due giorni fa: negazionisti del Covid. Raggiunta telefonicamente, la responsabile dell’Ausl Toscana Nord Ovest, Monica Guglielmi aggiunge che “l’ufficio igiene ha verificato ogni aspetto della questione, i positivi lavorano nella cucina del ristorante”. E quindi i clienti del locale, secondo l’ufficio igiene della Asl, non sarebbero stati esposti al rischio di un contagio.

La vicenda è strettamente collegata a quella del centro d’accoglienza di via Stradella che proprio questa notte sarebbe stato teatro di una “fuga” di alcuni migranti risultati positivi al Covid. Infatti, i due lavoratori del Moulin Rouge risultano essere anche un operatore e un ospite del centro di accoglienza, dove i positivi ad oggi sono sette.

La struttura in cui praticamente coabitano i due soggetti, anche lavoratori del Moulin Rouge, è gestita in parte dalla Opera Auxilium Fratum, cooperativa che non è nuova a problemi nella gestione dei migranti che ospita.

Lo scorso anno, infatti, il centro d’accoglienza di via Galvani che la cooperativa gestiva insieme alla Serinper – altra cooperativa per l’accoglienza – è stato smantellato in fretta e furia, facendo traslocare nel giro di 48 ore i 46 ospiti che accoglieva. La struttura non era idonea ad ospitare tutte quelle persone. Che nel giro di poco, sono state trasferite in via Stradella, dove si trovano tutt’ora e dove questa notte si sarebbero verificati dei problemi.

Sul perché sia scattata la quarantena per il centro d’accoglienza e non per i lavoratori del locale, l’Asl conferma la versione iniziale del bollettino: “I lavoratori non sono entrati in contratto con il pubblico”. Dall’altro lato, nel centro di accoglienza “i casi positivi erano stati isolati, ma in queste ore verranno spostati in altra struttura”.

Sulla vicenda interviene anche il presidente del consiglio Stefano Benedetti che proprio in questi giorni ha sollevato i problemi che si stanno verificando lungo il litorale sotto il profilo della tanto discussa “Movida”. “A Marina di Massa ci sono problemi con due locali: il Bargoni e il Moulin Rouge. Oltre alla questione degli schiamazzi, in quest’ultimo è emerso il problema di quella ragazza che ha contratto il Covid-19 – spiega Benedetti – Nel merito, ho saputo che al locale sono state fatte molte sanzioni e che sono state multate alcune persone che si trovavano all’interno senza la mascherina. I controlli ci sono stati, ovvio che per chiudere un locale sono necessari una serie di accertamenti”. Per risolvere le criticità: “Ho proposto di concertare un tavolo tra amministrazione comunale, polizia municipale e prefettura e titolari delle attività in modo da trovare un accordo per chiarire il rispetto delle regole e delle normative. Fino ad adesso questo non succede. Infatti ci stiamo ristrutturando per riportare un organico della Polizia Municipale a un livello di normalità”. Proprio per quanto riguarda i controlli della Polizia Municipale, Benedetti spiega: “Abbiamo trovato un organico scarso rispetto per esempio al comando di Pietrasanta. Inoltre, per questioni legate agli aspetti sindacali la maggior parte dei vigili che abbiano noi non possono uscire regolarmente sulla strada, vuoi per un’età avanzata, vuoi per malattie. Abbiamo solo una pattuglia che gira la sera: non è sufficiente”.