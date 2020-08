Forza Italia: «Campocecina va valorizzata. Si inizi dall’asfaltatura della strada»

CARRARA – “Continua a far discutere il bivacco di Ferragosto in Campocecina, ed il sindaco De Pasquale col consigliere Dell’Amico affermano che “quanto accaduto non verrà dimenticato”. Bene, lungi dal voler giustificare la maleducazione, sarà opportuno che l’Amministrazione non lo dimentichi e non si faccia trovare impreparata nelle prossime occasioni, allestendo la zona con adeguati bidoni per la raccolta differenziata ed un minimo di predisposizione di personale di sicurezza”. Lo afferma Forza Italia Carrara in un comunicato.

“Se a Campocecina è stato trovata in tale stato bisogna anche vedere il lato positivo: in tempi di Covid è stato riscoperto uno dei più bei posti della provincia di Massa Carrara da cui abbiamo un panorama che dalla Alpi Apuane proietta lo sguardo dalla Versilia alle 5 Terre passando dalle cave di marmo bianco: uno scenario unico al Mondo. Anni fa passò dal Comune anche l’idea mettere a bilancio in project financing di un progetto di seggiovia che raggiungesse questa meravigliosa terrazza dal paese di Torano. Forza Italia di Carrara invita quindi il Sindaco, oltre che “a tirare le orecchie” a concittadini e turisti, anche a valorizzare Campocecina, anzitutto facendo asfaltare la vergognosa strada che attualmente rende addirittura difficoltoso raggiungere tale nostro luogo incantato. Questo deve essere inserito in un percorso turistico e valorizzato, impreziosendolo con un opera d’arte monumentale consona ed attrezzandolo con numerosi spazi per griglie e barbecue (attualmente vietati). Questo da un punto di vista strutturale, e allo stesso tempo lo esortiamo affinché ivi si realizzino eventi idonei con lo staff necessario nelle date importanti delle festività come Pasquetta, 25 Aprile, Primo Maggio, Ferragosto o/e nelle altre date eventualmente richieste da associazioni private affidabili.

Ci auguriamo – conclude Forza Italia – che la nostra proposta venga presa in considerazione alla luce del trend crescente del turismo della montagna, anche noi non ce ne scorderemo, e sarà senz’altro un punto qualificante delle nostre proposte programmatiche di Carrara 2022”.