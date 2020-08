MASSA-CARRARA – Distanziamenti, mascherine obbligatorie dopo le 18. Stop a discoteche e sale da ballo. I contagi in Italia a e in provincia non si fermano (qui il bollettino di ieri) e diventa sempre più attuale il sondaggio che La Voce Apuana sta portando avanti nel quale chiede ai cittadini di Massa-Carrara come stanno vivendo questa nuova fase del virus.

Come stanno vivendo questo momento gli apuani? Nel pieno dell’emergenza lo stato d’animo comune era lo stesso di tutti gli italiani costretti a rimanere chiusi in casa, tutti uniti nella speranza che le zone più colpite della Lombardia riuscissero presto a riprendere il controllo della situazione. Con l’inizio della Fase due i numeri relativi alla provincia di Massa-Carrara si sono rivelati inferiori rispetto ai territori del nord Italia, facendo tirare un sospiro di sollievo e dando in qualche modo l’impressione di vivere in una zona piuttosto sicura, risparmiata dal peggio.

Oggi che i confini sono stati riaperti e che si contano i casi portati dall’estero (e moltiplicati in occasioni mondane prima inimmaginabili) la situazione è però radicalmente cambiata.

Per questo La Voce Apuana prosegue nel sondaggio (che si concluderà stasera a mezzanotte) volto a capire quale sia lo stato d’animo degli apuani. Nessuna pretesa di predire quello che accadrà nei prossimi mesi, né di spaccare l’opinione pubblica cittadina tra chi è convinto che siamo tutti vittime di un complotto mondiale e chi terrebbe la mascherina anche quando va a dormire. Ognuno ha la sua opinione, più o meno fondata, su un tema che è certamente molto complesso. L’intento è di capire come la pensano gli apuani, senza voler fare una gara su chi ha ragione. Per il momento i voti espressi sono quasi mille.

