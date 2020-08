CARRARA – Da lunedì 31 agosto sarà di nuovo consentito l’accesso al pubblico all’interno delle tre sedi delle biblioteche comunali, secondo il seguente orario: l’ala ovest della biblioteca “Lodovici” a Carrara sarà aperta da lunedì a sabato, con orario continuato, dalle ore 8:30 alle 18:30. L’ala est (che ospita la sezione bambini e ragazzi/Storia locale/Archivi) resta, invece, chiusa al pubblico: è previsto l’accesso alle sale solo su appuntamento per la consultazione di periodici e quotidiani storici e volumi di storia locale non disponibili al prestito.

La biblioteca di Avenza sarà aperta nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì, con orario continuato, dalle ore 8:30 alle 18:30. Infine la sede di Marina di Carrara sarà accessibile lunedì, martedì, mercoledì, con orario continuato, dalle ore 8:30 alle 18:30.

Questi i servizi erogati presso le tre sedi: prestito e restituzione, accesso alle sale studio su prenotazione, scelta in autonomia dagli scaffali posti all’ingresso. Non è possibile sostare o sedersi in sala, soltanto scegliere dagli scaffali ciò che si vuole prendere in prestito. Per agevolare il servizio è consigliato, comunque, continuare a prenotare in anticipo i documenti, accedendo al catalogo di rete attraverso l’uso delle proprie credenziali, o contattando gli operatori delle sedi telefonicamente e per posta elettronica.

L’accesso del pubblico alle sale studio non sarà libero, ma sarà regolato da un sistema di prenotazione. Le postazioni sono state allestite in modo da rispettare la distanza di almeno un metro fra loro, sono stati evitati posti frontali, eliminando le relative sedie e non sono previsti posti al tavolo affiancati.

I posti di studio a sedere, numerati e distanziati, sono 20 per la sede di Carrara, 16 per Avenza e 12 per Marina. E’ consentito usufruire di una sola fascia oraria durante il giorno: la mattina tra le ore 8.30 e le 13.00, il pomeriggio dalle ore 14.00 alle 18.30, prenotando il giorno lavorativo precedente entro le ore 18.00.

La prenotazione della postazione di studio può essere effettuata tramite telefono o posta elettronica: Carrara: 0585641472 bibliocarrara@comune.carrara.ms.it; Avenza: 058553236 biblioavenza@comune.carrara.ms.it; Marina di Carrara: 0585633033 bibliomarina@comune.carrara.ms.it.

La permanenza nelle strutture è consentita esclusivamente con l’uso della mascherina, previa sanificazione delle mani, osservando durante ogni spostamento la distanza di sicurezza e seguendo i percorsi segnalati. Al momento restano sospesi la lettura di giornali e riviste, l’uso dei pc e delle fotocopiatrici, le donazioni librarie.

Il ritardo nella riapertura delle biblioteche è dovuto alla necessità di impiegare il personale addetto in altri Settori del Comune che sono stati particolarmente impegnati nel fronteggiare l’emergenza sanitaria.