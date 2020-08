Frane e buche verso Campocecina, Raggi: «900mila euro di lavori, ma attendiamo ancora Regione o Governo»

CARRARA – Novecentomila euro di lavori per i movimenti franosi nella strada di Campocecina, inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Carrara, ma ancora in attesa di finanziamento. Ne parla l’assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi, dando una parziale risposta al problema sollevato da un nostro lettore, Gianni Simonelli, (vedi QUI), che segnala “dieci chilometri di buche e strade pericolose”. In un comune normale – scriveva Simonelli – in una provincia normale, si sarebbe sistemato l’asfalto a regola d’arte e permesso alle centinaia di persone che ogni giorno, soprattutto con la bella stagione, transitano su quel tratto di strada, di farlo in completa sicurezza, specie quelli a due ruote.

“Per partire con i lavori dobbiamo attendere l’assegnazione delle risorse da parte della Regione o del Governo (si è appena aperto un bando nazionale che comprende questo tipo di interventi) – ha spiegato Raggi – Ci sono sempre lavori di ripristino su quel tratto di strada, perché i camion che provengono dalle cave del Sagro (nel comune di Fivizzano) danneggiano pesantemente e continuamente la strada ed il Comune è costretto a tappare i buchi come può”.

“Il problema è grosso – ha aggiunto il Sindaco Francesco De Pasquale – da un lato è relativo ai sedimenti sulla strada, dall’altro c’è la questione frane. Poi c’è tutta la parte relativa all’asfaltatura, che in molti tratti effettivamente ha bisogno di ripristino. Il problema è che parliamo di cifre enormi, che si sommano a tutte le altre previste per interventi sulle strade. Non dimentichiamo via Genova, piuttosto che Viale XX Settembre o tutte le strade fiancheggiate da alberature di pino. E’ chiaro che l’intervento sulla strada di Campocecina rivestirebbe carattere d’urgenza, ma ci sono strade molto più trafficate. Le risorse sono quelle che sono, il Comune cercherà di fare il possibile”.