CARRARA – Questa mattina il Sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, insieme al consigliere del M5S Stefano Dell’Amico e con la collaborazione della Protezione Civile, si è recato a Campocecina per seguire l’esempio di alcuni cittadini e contribuire alla pulizia di una montagna di rifiuti abbandonati nei giorni scorsi, in occasione del Ferragosto. “Ne abbiamo trovati ancora una grossa quantità, tant’è che abbiamo riempito completamente il cassone del pick-up della Protezione Civile – ha dichiarato il primo cittadino – E’ sconcertante trovare così tanti rifiuti in un’area che è libera al godimento della collettività. E chi la frequenta non può non rispettare la collettività stessa”. “Auspico che non si ripetano più gesti del genere e farò di tutto per impedire che questo accada – ha aggiunto poi in un post sulla propria pagina Facebook. Ringrazio ancora una volta i cittadini che si sono attivati tempestivamente per rimuovere i rifiuti, dando un esempio che io per primo ho voluto seguire”.

“I titolari del rifugio di Campocecina hanno descritto quella serata come una guerra” – ha riferito poi il consigliere Stefano Dell’Amico a proposito di quanto accaduto il 14 agosto. “Sono episodi che non si possono concepire. Nonostante diversi cittadini abbiano contribuito a ripulire nei giorni scorsi, anche stamani abbiamo riempito altri 7-8 sacchi di immondizia. Non un bello spettacolo, sicuramente, da sapere e da vedere. Si tratta di inciviltà a livelli alti. Adesso ci sarà da coordinarsi per far sì che cose di questo genere non si ripetano, e che non vengano fatte passare come tollerabili”.